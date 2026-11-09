Lionel Messi se queda con su segunda Bota de Oro de la MLS consecutiva

Lionel Messi volvió a terminar una temporada de la MLS como máximo goleador y consiguió un reconocimiento que ningún futbolista había logrado hasta ahora: ganar la Bota de Oro en dos campañas consecutivas. El delantero del Inter Miami cerró el campeonato regular de 2026 con 26 tantos, cuatro más que su perseguidor inmediato, el croata Petar Musa, del FC Dallas.

El argentino también registró 17 asistencias, por lo que acumuló 43 contribuciones de gol, la cifra más alta de la liga. Sam Surridge, delantero inglés del Nashville SC, terminó tercero en la clasificación de anotadores con 21 tantos, uno menos que Musa.

El nuevo premio amplía la lista de distinciones individuales de Messi en Estados Unidos. Se convirtió en el sexto jugador con dos Botines de Oro de la MLS, después de Bradley Wright-Phillips, Chris Wondolowski, Jeff Cunningham, Taylor Twellman y Preki. Sin embargo, es el primero que consigue el galardón en temporadas consecutivas.

Un cierre de temporada con cifras históricas para la MLS

La última jornada de la fase regular dejó definido el panorama de los equipos que disputarán los playoffs, pero Messi no necesitó marcar para asegurar el premio. Inter Miami empató 3-3 frente al Charlotte después de desperdiciar una ventaja de tres goles construida durante la primera mitad. Ian Fray, Luis Suárez y Rodrigo de Paul anotaron para el conjunto de Florida, que terminó segundo en la Conferencia Este.

El Nashville SC, en cambio, cerró la campaña con una victoria 2-0 sobre Cincinnati, gracias a un doblete de Surridge. El resultado acompañó una temporada histórica para el club, que conquistó la Supporters’ Shield y estableció un nuevo récord de puntuación en la MLS, con 77 unidades. La marca superó los 74 puntos que había conseguido Inter Miami en 2024.

En la Conferencia Oeste, Vancouver Whitecaps terminó en el primer puesto después de vencer 2-0 a Montreal. Los goles fueron obra del senegalés Cheikh Sabaly y del moldavo Mihail Gherasimencov.

Dallas también consiguió una victoria en la jornada final: derrotó 3-1 a Colorado y terminó segundo en el Oeste. Joaquín Valiente, Kaick y Santiago Moreno marcaron para el equipo texano.

Messi busca otro reconocimiento antes de los playoffs

El calendario todavía puede ofrecerle otro premio al capitán de Inter Miami. Messi figura entre los candidatos al galardón Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS, cuyo ganador se anunciará este lunes a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos. De conseguirlo, sería el primer futbolista en recibir esa distinción en tres ocasiones.

El argentino había ganado la Bota de Oro de 2025 con 29 goles y 19 asistencias. Este año, además, llegó al nuevo reconocimiento después de conquistar la Bota de Plata en el Mundial de 2026, torneo en el que condujo a Argentina hasta la final. Durante este año también se retiró de la selección nacional.

Inter Miami afrontará ahora la primera ronda de los playoffs como segundo sembrado del Este y se medirá al Columbus Crew, que aseguró el último boleto a la fase final tras vencer 4-3 al Chicago Fire con un gol del gallego Brais Méndez en el minuto 93. La serie se disputará al mejor de tres partidos.

La fase eliminatoria comenzará el 19 de noviembre. En el Este, Orlando City jugará la repesca contra Cincinnati, cuyo ganador enfrentará a Nashville. En el Oeste, Real Salt Lake eliminó al LA Galaxy con un triunfo 2-1 y se medirá a Seattle Sounders, que venció por el mismo marcador al LAFC.

Sigue leyendo:

· El Barcelona retoma el liderato liguero tras remontar en casa del Atlético de Madrid

· Manchester United evita la derrota en un electrizante 4-4 contra Aston Villa pero sigue en zona de descenso

· Mourinho consuela con frase lapidaria al Vasco Aguirre por la derrota con Real Madrid