Pescadores rescatan a empleado de crucero que cae al agua en el sur de California

Un miembro de la tripulación de un crucero de Royal Caribbean Group que presuntamente pasó nueve horas a la deriva en el agua, fue rescatado por pescadores que lo avistaron flotando en el mar a unas 20 millas (32 kilómetros) de la costa de la isla Catalina, en el océano Pacífico.

Se informó que el rescate ocurrió el viernes 6 de noviembre de 2026, cuando los pescadores, identificados como Sean Norton y Grant Garrett, regresaban después de su pesca matutina cerca de la isla Catalina, frente a Los Ángeles.

Los hombres estaban pescando marlín cuando el capitán de su embarcación avistó lo que parecía ser una persona flotando en el agua.

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Después de descubrir al hombre en el agua, el grupo de pescadores detuvo su embarcación, recogió sus sedales y se avocó para rescatar del agua a la víctima.

Según los informes, el hombre rescatado, cuya identidad no se ha divulgado públicamente, les dijo a los pescadores que trabajaba como pianista a bordo del crucero “Ovation of the Seas”, que forma parte de la flotilla de Royal Caribbean.

Tras subir al empleado del crucero a su embarcación, la tripulación de los pescadores emitió una llamada de emergencia marítima, lo que provocó la respuesta de socorristas de Newport Beach, del condado de Orange.

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Las autoridades creen que el empleado del crucero llevaba aproximadamente nueve horas a la deriva en el mar antes de ser descubierto por los pescadores.

De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos, el pianista del crucero de Royal Caribbean fue trasladado a un hospital, donde se espera que se recupere completamente.

Todavía se desconocen las circunstancias por las que el pianista cayó al agua y permaneció durante nueve horas sin que se haya reportado el incidente por parte de la tripulación del crucero.

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La Guardia Costera de Estados Unidos inició una investigación en relación con la caída al agua del empleado del crucero y su posterior rescate, nueve horas después, por parte de los pescadores.

En un comunicado enviado a People, Royal Caribbean Group confirmó el percance en uno de sus cruceros, e indicó que la compañía naviera estaba prestando asistencia al miembro de la tripulación.

“Estamos brindando apoyo y asistencia a nuestro empleado durante este difícil momento. Para respetar la privacidad de nuestro empleado, no tenemos más detalles que compartir“, informó un portavoz de la compañía de cruceros.

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La oportuna intervención del grupo de pescadores para rescatar al trabajador del crucero ocurrió cuando se registran inusuales temperaturas cálidas en el océano Pacífico frente a las costas del sur de California, como parte del fenómeno de El Niño, aunque no está claro si esas condiciones ayudaron a la supervivencia del hombre tras nueve horas en el agua.

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