Revés a ambientalistas, Corte Suprema da luz verde a Trump para construir el muro en Big Bend, Texas

La Corte Suprema abrió el camino para que el presidente Donald Trump reanude la construcción de un tramo del muro fronterizo en la región de Big Bend, en el suroeste de Texas, después de bloquear una orden judicial que mantenía suspendidas las obras por posibles daños ambientales e históricos.

En una decisión de cinco páginas sin firma, los magistrados determinaron que la jueza federal Kathleen Cardone no tenía autoridad para invalidar las exenciones que permitieron al gobierno acelerar el proyecto y evitar determinados requisitos de protección ambiental y conservación.

La resolución representa un respaldo a la estrategia migratoria de Trump, quien, desde su primera campaña presidencial, en 2016, convirtió la construcción de barreras en la frontera con México en una de sus principales promesas políticas.

La mayoría del tribunal consideró que el gobierno tiene “intereses imperiosos” cuando una política cuestionada está relacionada con la seguridad fronteriza. También señaló que era “sumamente probable que la administración Trump prevaleciera” en la controversia sobre las facultades del Ejecutivo.

La magistrada liberal Ketanji Brown Jackson fue la única de los nueve integrantes de la Corte Suprema que manifestó su desacuerdo con la decisión. El proyecto contempla la construcción de aproximadamente 341 millas de barreras fronterizas, con una altura cercana a los 9 metros, en una zona que incluye terrenos del Parque Nacional Big Bend y otros espacios naturales del oeste de Texas.

La controversia comenzó después de que organizaciones ambientalistas y residentes locales presentaran una demanda contra tres exenciones administrativas emitidas en febrero, mayo y julio, durante las gestiones de Kristi Noem y Markwayne Mullin al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

BREAKING: The Supreme Court allowed the Trump administration to resume border wall construction in Texas's Big Bend Sector, pausing a lower court order that blocked the project. Justice Jackson dissented. pic.twitter.com/BaGpsvxfpi — SCOTUS Wire (@scotus_wire) November 9, 2026

Disputa por el impacto ambiental y los cruces migratorios

Entre los demandantes se encuentran el Centro para la Diversidad Biológica, Amigos de la Iglesia de Ruidosa, organización dedicada a restaurar un templo histórico, y Danny Miller, un guía de actividades fluviales que tiene propiedades en la región. Los opositores advirtieron que las obras provocarían daños irreversibles en el entorno natural y afectarían sitios históricos y culturales. En sus argumentos legales sostuvieron que la construcción “daría lugar a la alteración permanente de un paisaje irremplazable” y “amenazaría recursos históricos y culturales únicos”.

También cuestionaron que el gobierno justificara la intervención por razones migratorias, pues Big Bend registra algunas de las cifras más bajas de detenciones y encuentros entre agentes federales y personas que intentan ingresar sin autorización a Estados Unidos. El procurador general D. John Sauer defendió las facultades del Ejecutivo y argumentó que una ley aprobada por el Congreso en 1996 concedió al gobierno “amplia autoridad” para levantar infraestructura fronteriza sin quedar sujeto a determinados procedimientos burocráticos.

El 2 de octubre, Cardone había invalidado las exenciones al considerar que la entonces secretaria Noem carecía de facultades tan amplias. Su negativa a suspender el fallo permitió que la administración recurriera a la máxima instancia judicial. Trump busca completar una infraestructura de aproximadamente 2,000 millas que combinaría paneles de acero, barreras vehiculares y tecnología de vigilancia, respaldada por recursos aprobados por el Congreso de mayoría republicana.

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