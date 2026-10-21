Gobierno de Trump busca reanudar el muro fronterizo en Texas en la región de Big Bend, tras fallo de jueza federal

La administración de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que autorice la reanudación de las obras del muro fronterizo en la región de Big Bend, Texas, después de que una jueza federal ordenara suspender el proyecto por considerar que el gobierno podría haberse excedido en sus facultades para evitar el cumplimiento de leyes ambientales.

El Departamento de Justicia presentó una apelación de emergencia para que los magistrados reviertan la decisión de la jueza Kathleen Cardone, quien el 2 de octubre bloqueó temporalmente la construcción mientras continúa el litigio promovido por organizaciones conservacionistas y otros opositores.

El proyecto contempla infraestructura de seguridad a lo largo de aproximadamente 800 kilómetros de la frontera con México, con una inversión estimada en 1,700 millones de dólares. Incluye barreras físicas, obstáculos para vehículos, caminos y tecnología de vigilancia.

El procurador general D. John Sauer calificó de “infundada” la objeción judicial y argumentó que la suspensión limita la capacidad del gobierno para proteger una cuarta parte de la frontera sur frente a los cruces irregulares y el narcotráfico. “Tal usurpación judicial de las órdenes del Congreso y de la autoridad del Secretario justifica sobradamente una suspensión”, escribió Sauer en la solicitud dirigida al máximo tribunal.

La administración sostiene que una ley federal de inmigración aprobada en 1996 concede al secretario de Seguridad Nacional amplias facultades para eximir determinadas obras fronterizas de regulaciones que retrasarían su ejecución.

Via @AP: The Trump administration asked the U.S. Supreme Court on Wednesday to let it resume building a border wall project through the Big Bend region. The government filed an emergency appeal asking the justices to lift a lower court decision that halted construction.? — Texas Tribune (@TexasTribune) October 21, 2026

Disputa por las excepciones ambientales

A principios de 2026, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, autorizó excepciones a decenas de leyes, principalmente ambientales, con el argumento de que existía una “necesidad aguda e inmediata” de acelerar las obras para combatir la inmigración irregular y el tráfico de drogas. Sin embargo, los demandantes argumentan que esas facultades están destinadas a zonas con una alta incidencia de cruces ilegales y que Big Bend no cumple con ese criterio.

La región es conocida por su terreno accidentado, sus paisajes naturales y sus bajos niveles históricos de inmigración irregular. Cardone consideró que los opositores tienen posibilidades de demostrar que las exenciones excedieron la autoridad del gobierno. También señaló que un proyecto de esa magnitud requiere una autorización clara del Congreso.

La oposición se intensificó en agosto, cuando maquinaria pesada comenzó a despejar terrenos en las inmediaciones del Parque Nacional Big Bend, una extensa área protegida que alberga especies amenazadas, sitios arqueológicos y ecosistemas fronterizos. Aunque el gobierno ha señalado que no construirá un muro de gran tamaño dentro del parque nacional, mantiene planes para desarrollar infraestructura en otras partes de la región.

Ganaderos, residentes, empresarios y grupos ambientalistas cuestionan el costo de las obras y advierten sobre sus posibles efectos ecológicos. Algunos opositores sostienen que drones y torres de vigilancia permitirían reforzar la seguridad a un costo menor. El proyecto forma parte de la estrategia fronteriza de Trump, quien regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 con la promesa de ampliar las barreras físicas.

El Congreso asignó 46,000 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional para completar distintas obras fronterizas. La solicitud ante la Corte Suprema busca no solo levantar la suspensión temporal, sino también revocar la decisión de Cardone sin esperar a que el caso avance por el procedimiento judicial ordinario.

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