Russell Brand condenado a 10 años de prisión por agresión sexual

El actor y comediante británico Russell Brand fue condenado este lunes a 10 años y seis meses de prisión por un tribunal de Londres, tras ser hallado culpable de múltiples delitos de violación y agresión sexual.

La sentencia pone fin a un proceso judicial en el Tribunal de la Corona de Southwark que examinó abusos perpetrados contra cuatro mujeres entre los años 2004 y 2009, etapa en la que el intérprete disfrutaba de su máxima popularidad en medios de comunicación y la industria del entretenimiento.

Durante el juicio, el jurado consideró probados los cargos que señalaban a Brand por agredir a una admiradora de 21 años en 2009, así como por cometer agresiones físicas y acoso contra trabajadoras de medios como MTV y Capital Radio en fechas previas. A pesar de que el artista negó de manera reiterada haber mantenido relaciones sin consentimiento y de haber sido absuelto de otros cargos menores, la jueza a cargo del caso dictó una pena severa de prisión efectiva.

El proceso cobró gran relevancia mediática y social tras destaparse las investigaciones conjuntas que revelaron un patrón de abuso de poder por parte del comediante. Durante las audiencias, las víctimas leyeron declaraciones sobre el profundo impacto emocional y el trauma prolongado que sufrieron a raíz de las agresiones, señalando el calvario que significó ver al agresor mantenerse en el ojo público durante años.

Organizaciones y representantes legales destacaron el valor de las denunciantes al romper el silencio frente a una figura influyente. Con este fallo, la justicia británica envía un mensaje firme contra la impunidad en casos de violencia sexual en el sector del espectáculo, marcando un punto de inflexión definitivo en la carrera del otrora popular presentador de cine y televisión.

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