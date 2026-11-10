Bayern Múnich revela que Jamal Musiala padece “una enfermedad que no es fácil de curar”

El futuro deportivo de Jamal Musiala genera incertidumbre en el Bayern Múnich. Aunque el mediapunta alemán, de 23 años, lleva varias semanas sin registrar nuevos episodios relacionados con su trastorno neurológico, la directiva del club reconoció que todavía no existe certeza sobre su recuperación ni sobre la posibilidad de que vuelva a alcanzar el rendimiento que mostró antes de sus problemas de salud.

Uli Hoeneß, presidente honorario de la institución, abordó la situación durante su participación en el programa Sonntags-Stammtisch, de la emisora bávara BR. El dirigente describió el caso como un dilema para el equipo y advirtió sobre la complejidad de la condición que afecta al futbolista.

“Estamos en un dilema con él”, afirmó. También explicó que Musiala padece “una enfermedad que no es fácil de curar”, aunque puede mantenerse bajo cierto control mediante un tratamiento. La principal preocupación, según sus declaraciones, no se limita a cuándo podrá regresar a las canchas, sino a las condiciones físicas y futbolísticas con las que lo hará.

“No sabemos si recuperará alguna vez el nivel de rendimiento que tenía antes…”, agregó Hoeneß.

? Musiala preocupa al Bayern: "Tiene una enfermedad no fácilmente curable"



? Uli Hoeneß, presidente de honor bávaro, advierte de la compleja situación de salud del alemán, quien padece un trastorno neurológico funcional

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El tratamiento y las dudas sobre su regreso

El problema de salud del internacional alemán corresponde a un trastorno neurológico funcional que puede provocar episodios de ausencia y desvanecimientos breves. La situación trascendió públicamente después de dos incidentes ocurridos durante la pretemporada de agosto.

El primero se registró el 15 de agosto, durante un encuentro ante RB Leipzig por la Copa Telekom. Tres días después, el 18 de agosto, Musiala habría experimentado otro episodio en un partido amistoso frente al Heidenheim. En ambas ocasiones logró incorporarse antes de abandonar el terreno de juego.

Posteriormente, el jugador explicó que se trataba de crisis de ausencia temporales vinculadas con una disfunción neurológica que permanece bajo supervisión médica. El ajuste de la medicación permitió que transcurrieran más de ocho semanas sin nuevos incidentes.

El propio Musiala se refirió a su situación en redes sociales y aseguró que recibe atención especializada. “Sé que a primera vista pueden parecer preocupantes, pero para mí ahora forman parte de mi vida diaria. Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible y me siento muy optimista. El FC Bayern y mi entorno personal siempre están a mi lado y me apoyan en este camino”, escribió.

Sin embargo, el proceso también tiene consecuencias sobre su preparación. La medicación podría producir efectos transitorios en su explosividad física después de cada dosis, mientras que el futbolista continúa recuperándose de una lesión muscular en los isquiotibiales que lo mantiene fuera de competencia.

El Bayern, por su parte, descartó que las dificultades actuales deban modificar su compromiso con el jugador. Hoeneß planteó que sería injusto evaluar el contrato únicamente a partir de su rendimiento durante este período. “Imaginen si el FC Bayern cuestionara su contrato ahora y dijera: ‘Lo que es capaz de hacer ahora no se corresponde con lo estipulado en el contrato’”, señaló.

Nichts Schöneres, als euch wieder auf dem Platz zu sehen. ??



Jamal Musiala und Bara Sapoko Ndiaye trainierten heute gemeinsam mit unseren Amateuren, während Luis Díaz ein Individualtraining absolvierte. pic.twitter.com/fcgU0JOCtZ — FC Bayern München (@FCBayern) November 10, 2026

Musiala acumula 235 partidos oficiales y 71 goles con el conjunto bávaro desde su debut profesional en junio de 2020. Con Alemania suma 46 apariciones y 10 tantos, además de haber marcado tres goles en la Eurocopa 2024.

El encuentro frente al Colonia, programado para el 21 de noviembre, aparece como una posible referencia para su vuelta después de la fecha internacional de noviembre. No obstante, todavía no hay certezas sobre cuándo regresará ni sobre el nivel que podrá recuperar.

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