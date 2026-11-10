Luto en Brasil por asesinato del padre de un futbolista del Santos y compañero de Neymar

El Santos y varios clubes del futbol brasileño expresaron sus condolencias a Rony tras el asesinato de su padre, Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 años, ocurrido el lunes en el municipio de Terra Alta, en el estado de Pará. El delantero recibió autorización para ausentarse de sus compromisos con el equipo y viajar al norte de Brasil junto a su familia, mientras su compañero Neymar Jr. puso a disposición su avión privado para facilitar el traslado.

El jugador compartió un mensaje en el que manifestó el impacto de la pérdida. “Afronto este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón”, expresó. También señaló que espera honrar la memoria de su padre y “encontrar fuerzas para seguir adelante”.

La muerte de Barbosa Carneiro ocurrió a unos 100 kilómetros de Belém, capital de Pará. El hombre fue trasladado de urgencia a un puesto médico después de recibir una herida de arma blanca en el cuello, pero falleció debido a la pérdida de sangre.

Una detenida confesó el crimen ante la Policía

La Policía Civil detuvo pocos minutos después del asesinato a Selma Soares Cordovil, de 48 años, señalada como sospechosa de atacar al padre del futbolista. Durante su declaración, la mujer reconoció haber cometido el homicidio y explicó que el motivo fue una disputa por el pago de un servicio sexual que, según su versión, había prestado una semana antes.

De acuerdo con la confesión recogida por las autoridades, Cordovil utilizó un cuchillo de 20 centímetros para apuñalar a Barbosa Carneiro en el cuello. La detenida también manifestó que no sentía arrepentimiento por lo ocurrido.

Los testimonios incorporados a la investigación sitúan el ataque alrededor de las 15:30 horas del lunes, cuando la víctima se encontraba de espaldas a su agresora. La lesión provocó una hemorragia que terminó causándole la muerte pese a que recibió asistencia médica de emergencia.

El asesinato generó reacciones en el entorno deportivo de Rony, quien tiene una trayectoria vinculada a varios clubes importantes de Brasil. El Remo, institución en la que comenzó su formación y debutó como profesional, se sumó a los mensajes de condolencias.

También se pronunció Palmeiras, equipo con el que el atacante consiguió once títulos entre 2020 y 2025. Entre sus principales logros con ese club figuran las dos conquistas consecutivas de la Copa Libertadores, en las ediciones de 2020 y 2021.

Rony, quien además llegó a debutar con la selección brasileña, recibió muestras de apoyo de sus compañeros y de las instituciones que formaron parte de su carrera. El Santos también transmitió sus condolencias ante la muerte de su padre.

Sigue leyendo:

· Unión Caribeña de Fútbol, miembros de Concacaf, respalda continuidad de Gianni Infantino al frente de FIFA

· La Conmebol aclara rumores sobre dinero depositado en banco paraguayo que atraviesa crisis financiera

· Lionel Messi se queda con su segunda Bota de Oro de la MLS consecutiva