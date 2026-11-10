Elvira Salazar gana la reelección en Florida tras recuento de votos muy cerrado y en medio del rechazo a deportaciones de Trump

La congresista republicana María Elvira Salazar consiguió un cuarto mandato en la Cámara de Representantes, después de que el recuento automático de votos en el distrito 27 de Florida confirmara su victoria por apenas 1,086 sufragios frente al demócrata Elliot Rodríguez. El resultado, certificado este martes 10 de noviembre por las autoridades electorales de Miami-Dade y proyectado por NBC News, confirmó una de las contiendas más competidas de las elecciones de medio mandato celebradas el pasado 3 de noviembre.

De acuerdo con los resultados no oficiales, Salazar obtuvo 124,519 votos, equivalentes al 50.22% de la votación, mientras que Rodríguez alcanzó 123,433 sufragios, correspondientes al 49.78%. La diferencia de 0.44 puntos porcentuales activó automáticamente el procedimiento de recuento establecido por Florida para elecciones con márgenes inferiores a 0.50%.

Los trabajadores electorales tuvieron que revisar cerca de 250,000 papeletas para determinar el resultado definitivo de una contienda que también generó controversia por las acusaciones del candidato demócrata contra la supervisora electoral de Miami-Dade, Alina García, a quien señaló de tener un posible conflicto de interés por sus vínculos con la legisladora republicana.

El juez federal David S. Leibowitz rechazó el lunes la solicitud de Rodríguez para apartar a García del procedimiento. Sin embargo, cuestionó unas declaraciones de la funcionaria, quien había anticipado que Salazar ganaría independientemente del resultado del recuento.

Tras conocerse la confirmación de su triunfo, la congresista celebró en redes sociales y agradeció a los votantes por permitirle continuar en Washington. “Esta victoria manda un mensaje más allá de Miami: prevalecimos porque escuchamos”, expresó.

Salazar reconoce el descontento por las deportaciones de Trump

La victoria representa un resultado particularmente significativo para Salazar, hija de exiliados cubanos y experiodista de televisión, cuya trayectoria electoral había estado marcada por triunfos mucho más amplios desde que llegó al Congreso en enero de 2021.

En 2022 superó por 15 puntos a la demócrata Annette Taddeo, mientras que en 2024 consiguió una ventaja superior a 20 puntos frente a Lucía Báez-Geller. Ahora, su margen quedó reducido a poco más de mil votos.

Durante la campaña, Salazar intentó distanciarse de algunos aspectos de la política migratoria del presidente Donald Trump, pese a que anteriormente había respaldado iniciativas para incrementar los recursos y las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En un anuncio electoral, la republicana advirtió al mandatario: “Señor presidente, algunas de sus medidas de control migratorio han ido demasiado lejos”.

También sostuvo que parte de los hispanos que contribuyeron a elegir a Trump ahora se sienten traicionados por las deportaciones.

En declaraciones a NBC6, Salazar atribuyó la estrechez de la contienda al tema migratorio y reconoció que su partido necesita corregir el rumbo para recuperar la confianza de los electores. “Podemos aplicar nuestra ley sin abandonar nuestra humanidad”, reiteró.

El distrito 27, que comprende parte del área metropolitana de Miami y tiene aproximadamente 70% de población latina, reflejó el desplazamiento de votantes hacia los demócratas. Aunque Florida mantuvo su predominio republicano, los resultados evidenciaron que las deportaciones y el costo de vida se convirtieron en factores determinantes para una parte del electorado hispano.

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