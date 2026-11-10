Nueva ley en Houston: cuándo la policía puede contactar a ICE y en qué casos está prohibido

Las interacciones entre la Policía de Houston y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ahora deben regirse a nuevas reglas de comunicación. Los oficiales no podrán contactar a los agentes migratorios, durante un operativo, a menos que se cumplan dos condiciones que están bien señaladas.

El alcalde de Houston, John Whitmire, firmó recientemente la Orden Ejecutiva EO 1-74, la cual establece que la policía no debe llamar a ICE únicamente porque una persona tenga una situación migratoria irregular o aparezca relacionada con una orden administrativa de inmigración.

En este sentido, para realizar esa comunicación deben cumplirse condiciones específicas vinculadas con un arresto y el ingreso a prisión.

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¿Cuándo puede la Policía de Houston contactar a ICE?

La EO 1-74 indica que los oficiales locales pueden comunicarse con ICE en estos dos casos:

La persona ya va a ingresar en una cárcel: debe estar en proceso de ingreso a una prisión municipal o del condado por nuevos cargos penales u otras órdenes de arresto judiciales. No basta con una detención momentánea o una citación que permita continuar en libertad.

debe estar en proceso de ingreso a una prisión municipal o del condado por nuevos cargos penales u otras órdenes de arresto judiciales. No basta con una detención momentánea o una citación que permita continuar en libertad. Existe una coincidencia en la base NCIC: la consulta en el Centro Nacional de Información Criminal debe mostrar una coincidencia positiva con una orden administrativa de arresto migratorio emitida por ICE.

El ingreso a prisión debe responder a una infracción que permita legalmente mantener a la persona detenida, no a una falta que habitualmente se resuelva mediante una citación.

Esto significa que la presencia de una orden administrativa migratoria no activa automáticamente una llamada a ICE. También debe existir una razón penal independiente para que la persona vaya a la cárcel.

¿En qué casos está prohibido llamar a ICE?

La orden también establece límites expresos para evitar que la situación migratoria se convierta por sí sola en motivo de intervención policial adicional. En estos casos, la Policía de Houston NO puede llamar a ICE:

Por el estatus migratorio: ser indocumentado o sospechar que alguien está sujeto a un proceso de inmigración no constituye, por sí solo, una razón válida para informar a ICE.

ser indocumentado o sospechar que alguien está sujeto a un proceso de inmigración no constituye, por sí solo, una razón válida para informar a ICE. Durante infracciones menores: si una persona recibe una citación por una falta que no requiere ingreso en prisión y puede continuar su camino, la policía no debe llamar a ICE, aunque aparezca una orden administrativa migratoria en el sistema.

si una persona recibe una citación por una falta que no requiere ingreso en prisión y puede continuar su camino, la policía no debe llamar a ICE, aunque aparezca una orden administrativa migratoria en el sistema. Cuando no existe otro motivo para llevarla a la cárcel: si no hay nuevos cargos penales ni otras órdenes que justifiquen el ingreso en prisión, está prohibido contactar a las autoridades migratorias por esa persona.

La EO 1-74 también prohíbe prolongar una detención, llevar a alguien bajo custodia o mantenerlo retenido únicamente por su posible situación migratoria. Tampoco permite que los agentes lo esperen en el lugar de una intervención hasta que ICE llegue para recogerlo.

La situación entre la Policía de Houston y los agentes de ICE no es nueva en Houston. En abril de este año, el Concejo Municipal había modificado las reglas de cooperación con ICE después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazara con retirar alrededor de $110 millones de dólares en fondos estatales de seguridad pública.

Asimismo, el departamento policial emitió instrucciones para que los agentes contactaran a ICE cuando encontraran órdenes administrativas migratorias en la base NCIC. La nueva orden del alcalde restringe nuevamente esa comunicación.

En una nota de prensa del gobierno de Houston, el alcalde John Whitmire señaló que busca reducir el miedo entre trabajadores, estudiantes y familias, además de permitir que los recursos policiales se concentren en la seguridad pública, no en detenciones migratorias.

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