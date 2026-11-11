Alquilar una vivienda: Qué reparaciones debe pagar el propietario y cuáles corresponden al inquilino

Una gotera que aparece repentinamente, el calentador de agua deja de funcionar, falla el sistema eléctrico o se rompe el tuvo del fregadero. Cuando se trata de una vivienda en Estados Unidos suele surgir una duda: ¿quién debe hacerse cargo de la reparación, el propietario o inquilino?

Como regla general, el propietario debe garantizar que la vivienda sea segura y habitable, mientras que el inquilino tiene la obligación de cuidar el inmueble y responder por los desperfectos que provoque por negligencia o uso inadecuado. Digamos que ese es el sentido común de un alquiler.

Ahora bien, la responsabilidad económica de una reparación depende principalmente del origen del daño, las condiciones del inmueble y las leyes que rigen el contrato de alquiler. Esto último también puede cambiar según el estado donde resides, las ordenanzas de cada ciudad o condado.

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¿A quién le corresponde el pago de reparaciones en una vivienda alquilada?

Lo que debe pagar el propietario

El arrendador tiene la responsabilidad de mantener la propiedad en condiciones adecuadas para vivir. Esta obligación se conoce en el ámbito legal como warranty of habitability o garantía de habitabilidad, reconocida por distintas legislaciones estatales.

Entre las reparaciones que generalmente le corresponden se encuentran:

Daños estructurales: problemas en los cimientos, paredes, techos, pisos, escaleras y otras partes fundamentales del inmueble.

problemas en los cimientos, paredes, techos, pisos, escaleras y otras partes fundamentales del inmueble. Instalaciones eléctricas: cableado defectuoso, enchufes peligrosos, cortocircuitos y fallas en el sistema eléctrico general.

cableado defectuoso, enchufes peligrosos, cortocircuitos y fallas en el sistema eléctrico general. Tuberías y suministro de agua: fugas importantes, tuberías principales dañadas, problemas de drenaje y falta de agua potable.

fugas importantes, tuberías principales dañadas, problemas de drenaje y falta de agua potable. Calefacción y agua caliente: reparación o sustitución de calentadores, calderas y sistemas de calefacción que no funcionen correctamente.

reparación o sustitución de calentadores, calderas y sistemas de calefacción que no funcionen correctamente. Filtraciones y humedad: goteras, problemas de impermeabilización y daños ocasionados por filtraciones estructurales.

goteras, problemas de impermeabilización y daños ocasionados por filtraciones estructurales. Puertas y ventanas: reparación de cerraduras, ventanas rotas por desgaste y mecanismos de seguridad que no funcionen.

reparación de cerraduras, ventanas rotas por desgaste y mecanismos de seguridad que no funcionen. Plagas: infestaciones de roedores, cucarachas y otros insectos cuando se relacionan con las condiciones del edificio y no con la conducta del inquilino.

También debe mantener en condiciones seguras las áreas comunes, como pasillos, escaleras, entradas y espacios compartidos.

La legislación de California, por ejemplo, establece que el propietario debe garantizar instalaciones de agua y electricidad funcionales, calefacción, protección contra la lluvia, cerraduras adecuadas y condiciones sanitarias.

Un aspecto adicional es que el dueño generalmente debe reparar los electrodomésticos que haya proporcionado como parte del alquiler, cuando dejan de funcionar por antigüedad o desgaste normal.

Lo que debe pagar el inquilino

Los arrendatarios también tienen obligaciones de mantenimiento y deben responder por los desperfectos que ocasionen ellos mismos, sus familiares, visitantes o mascotas.

Entre los gastos que habitualmente pueden corresponder al inquilino están:

Bombillas y baterías: reemplazar bombillas, pilas de controles remotos y otros elementos de consumo cotidiano.

reemplazar bombillas, pilas de controles remotos y otros elementos de consumo cotidiano. Daños accidentales o por negligencia: reparar cristales, puertas, paredes o pisos que se hayan roto por golpes, descuidos o maltrato.

reparar cristales, puertas, paredes o pisos que se hayan roto por golpes, descuidos o maltrato. Obstrucciones por mal uso: pagar la reparación de un inodoro o desagüe cuando el atasco se produce por arrojar objetos, residuos o materiales inadecuados.

pagar la reparación de un inodoro o desagüe cuando el atasco se produce por arrojar objetos, residuos o materiales inadecuados. Daños causados por mascotas: responder por arañazos, mordeduras, manchas y desperfectos provocados por animales domésticos.

responder por arañazos, mordeduras, manchas y desperfectos provocados por animales domésticos. Mantenimiento cotidiano: mantener limpios los espacios, retirar la basura y evitar condiciones que favorezcan la aparición de plagas.

Por ejemplo, si un calentador deja de funcionar porque cumplió su vida útil, normalmente el propietario debe encargarse de sustituirlo. Pero si el equipo se dañó porque el inquilino lo manipuló incorrectamente, este podría tener que asumir el costo.

El Departamento de Justicia de California establece expresamente que el arrendador no está obligado a reparar los daños causados por el inquilino, sus familiares, invitados o mascotas.

Asimismo, cuando el dueño no responde a una solicitud de reparación, y realmente le corresponde, el inquilino no tiene que aceptar que la vivienda permanezca en malas condiciones. Existen mecanismos legales para exigir que se cumplan las obligaciones de mantenimiento.

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