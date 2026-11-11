CBP descubrió a 18 migrantes ocultos en un yate frente costas de San Diego

Autoridades de Estados Unidos interceptaron una embarcación que transportaba a 18 migrantes frente a las costas del sur de California, durante un operativo marítimo realizado el pasado 7 de noviembre, cerca de la isla Catalina.

De acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la embarcación fue localizada aproximadamente a 12 millas náuticas, equivalentes a 22 kilómetros, al este de la isla Catalina.

El operativo inició cuando una aeronave de la División Aérea y Marítima de San Diego detectó el yate y alertó a los agentes de interdicción marítima de la Unidad de Long Beach, quienes se movilizaron para interceptarlo.

?EXCLUSIVE VIDEO ? 18 Illegal Aliens Interdicted off Southern California Coast



On November 7, Marine Interdiction Agents from the Long Beach Marine Unit intercepted a vessel carrying 18 subjects approximately 12 nautical miles east of Catalina Island, California.



The vessel? pic.twitter.com/AWGqIPsEIp — CBP AMO (@CBPAMO) November 10, 2026

Durante la intervención, los agentes abordaron la embarcación y localizaron a los 18 migrantes que viajaban a bordo. De acuerdo con información difundida sobre el operativo, varias de estas personas permanecían ocultas en un compartimento del yate.

Posteriormente, los agentes trasladaron la embarcación y a sus ocupantes hasta el puerto de Newport, donde fueron entregados a elementos de la Patrulla Fronteriza para realizar los procedimientos migratorios correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado las nacionalidades de las personas interceptadas ni el lugar desde donde habría partido la embarcación.

El operativo fue dado a conocer por CBP mediante imágenes y videos difundidos en sus canales oficiales, en los que se observa la intervención de los agentes en altamar.

La corporación reiteró que las personas que intenten ingresar a Estados Unidos sin autorización estarán sujetas a detención y a los procedimientos establecidos en las leyes migratorias de ese país.

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