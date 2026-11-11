Danna lanzará una versión de “La Gata Bajo La Lluvia”

La espera termino para los seguidores de la cantante mexicana Danna. A través de sus redes sociales y tras el cierre de temporada del exitoso espectáculo teatral “Mentiras All Stars” el domingo, la intérprete anunció el lanzamiento oficial en plataformas digitales de su versión de “La Gata Bajo La Lluvia”, uno de los temas más emblemáticos e inolvidables de Rocío Dúrcal.

Esta reinterpretación cobró gran fuerza viral y cautivó a audiencias de todas las edades gracias a las recientes presentaciones de Danna dando vida al personaje de Yuri en “Mentiras All Stars”.

En este show, además de demostrar su imponente talento vocal, la artista rindió un sentido homenaje a la cultura pop de los años ochenta, luciendo un icónico vestido azul de lentejuelas inspirado en los atuendos históricos de la diva española.

Si bien el número musical acaparó los titulares en fechas recientes, la relación de Danna con este clásico comenzó a gestarse tiempo atrás, específicamente durante su sorpresiva y aplaudida participación en el festival Vive Latino, donde el público comenzó a pedirle de manera encarecida que llevara el tema al estudio de grabación.

Ante la insistencia constante de sus fanáticos en redes sociales por incorporar este cover a sus listas de reproducción habituales, la artista decidió complacer a su comunidad.

Con este estreno programado para el próximo 3 de diciembre, Danna busca inmortalizar una de las etapas escénicas más celebradas de su carrera reciente, fusionando la nostalgia de la balada romántica tradicional con su propia identidad pop contemporánea.

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