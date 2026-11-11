El ébola supera los 11,000 casos y más de 5,000 muertes en el Congo: no seamos indiferentes ni volteemos la cara

La epidemia de ébola que azota el este de la República Democrática del Congo (RDC) ha cruzado un umbral trágico. Según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) congoleño, al 9 de noviembre se contabilizaban 11,042 casos confirmados y 5,387 fallecidos, una letalidad cercana al 49%. Solo en las últimas dos semanas se sumaron alrededor de mil nuevos contagios.

El brote, declarado el 15 de mayo en la provincia de Ituri, es causado por el virus Bundibugyo, una especie poco común de ébola para la que no existe vacuna aprobada ni tratamiento específico: las vacunas y los anticuerpos desarrollados contra la cepa Zaire no funcionan frente a él. Los equipos médicos solo pueden tratar los síntomas, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa un ensayo clínico de vacuna en el país.

Una crisis que avanza rápido

La enfermedad ya alcanzó 8 de las 26 provincias del país, con Ituri y Kivu del Norte como epicentros. También se han confirmado casos en Uganda, Kenia y Nigeria, lo que lo convierte en el brote de ébola de mayor alcance geográfico registrado en África. Desde el primer caso detectado, se ha propagado unas tres veces más rápido que la epidemia de África Occidental de 2014-2016, la más letal de la historia, con más de 11,000 muertes.

Las cifras esconden una realidad aún más dura: entre el 60% y el 80% de los nuevos contagios aparecen fuera de las cadenas de contactos vigiladas, y un tercio de las muertes ocurre fuera de los centros de tratamiento, en personas que nunca recibieron atención. En las primeras semanas del brote, Save the Children advirtió que una cuarta parte de las muertes confirmadas correspondía a niños.

Guerra, desconfianza y abandono

El ébola se propaga en una de las regiones más castigadas del planeta: un conflicto armado entre el gobierno y grupos como el M23, millones de personas desplazadas, caminos precarios y una desconfianza comunitaria alimentada por la desinformación. El personal sanitario ha sufrido ataques, y una enfermera murió mientras respondía a una alerta. En Tchomia, trabajadores de un centro de tratamiento suspendieron labores para exigir cuatro meses de salarios impagos. La OMS ha pedido un alto el fuego que permita llegar a los enfermos.

Como recordó Patrick Otim, de la OMS, esta cifra “no es solo un número”: detrás hay familias y comunidades enteras devastadas.

Un llamado a no voltear a otro lado

Ante esta tragedia, hacemos un llamado a gobiernos, organismos multilaterales, sector privado, medios de comunicación y ciudadanía a:

Financiar con urgencia la respuesta : salarios del personal sanitario, insumos de protección, centros de tratamiento, combustible y logística.

: salarios del personal sanitario, insumos de protección, centros de tratamiento, combustible y logística. Exigir un cese de hostilidades que garantice un acceso humanitario seguro a las zonas afectadas.

que garantice un acceso humanitario seguro a las zonas afectadas. Acelerar la investigación y asegurar el acceso equitativo a vacunas y tratamientos contra el virus Bundibugyo.

y asegurar el acceso equitativo a vacunas y tratamientos contra el virus Bundibugyo. Apoyar a las comunidades con educación sanitaria y combatir la desinformación.

con educación sanitaria y combatir la desinformación. Mantener el tema en la agenda pública, porque el silencio también cuesta vidas.

El ébola no respeta fronteras: ya ha cruzado a tres regiones de África y ha obligado a evacuar pacientes a Europa. Pero, sobre todo, cada caso es una persona que merece atención y dignidad. La indiferencia no es una opción. No volteemos la cara.

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