Scott Colom se convierte en primer senador afroamericano por Mississippi en 145 años

El demócrata Scott Colom consiguió una victoria histórica en Mississippi al derrotar a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith y convertirse en el primer afroestadounidense elegido para representar a ese estado en el Senado federal en 145 años. Su triunfo también fortalece la mayoría demócrata en el Congreso, después de una jornada electoral marcada por el retroceso del Partido Republicano y el descontento con las políticas del presidente Donald Trump.

Colom, fiscal de distrito de 43 años, obtuvo 473,396 votos, equivalentes al 49.2% de los sufragios, frente a los 468,667 de Hyde-Smith, quien alcanzó el 48.7%, según los resultados difundidos por CBS. Un candidato independiente consiguió el 2.1% de los votos.

La contienda fue mucho más cerrada de lo previsto. Durante el escrutinio, la diferencia entre ambos aspirantes llegó a reducirse a apenas 43 votos, lo que prolongó la incertidumbre durante varios días en un estado donde Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 por más de 22 puntos porcentuales.

La victoria de Colom también pone fin a una racha de triunfos republicanos en las elecciones senatoriales de Mississippi que se mantenía desde 1982. Además, representa el octavo escaño que los demócratas consiguen arrebatar a sus adversarios en los comicios intermedios.

It’s official: Scott Colom is headed to the US Senate!



55 Democratic Senators. 12 new Democratic Senators. And it looks like one more to come.



We can’t wait to get to work. pic.twitter.com/xlLqUMQ0qT — Senate Democrats (@SenateDems) November 11, 2026

Una campaña enfocada en el costo de vida

El nuevo senador electo construyó su campaña alrededor de las preocupaciones económicas de los trabajadores, con propuestas para reducir el costo de vida, mejorar los salarios y proteger el acceso a los servicios de salud. Su estrategia buscó atraer electores de diferentes sectores sociales, independientemente de su afiliación partidista. Incluso acudió a actividades políticas relacionadas con Trump para presentar sus propuestas a votantes republicanos.

Colom también consiguió notoriedad nacional mediante anuncios publicitarios que utilizaron el humor y referencias de la cultura popular para cuestionar a su contrincante. Uno de los comerciales más difundidos respondió a unas declaraciones de Hyde-Smith, quien había sugerido que los habitantes de Mississippi podían elegir otra fuente de proteína si no podían pagar la carne de res, cuyos precios han aumentado.

? JUST IN: SCOTT COLOM (D) WINS the Mississippi US Senate race, called a WEEK after election day



He just SHOCKINGLY unseated Sen. Cindy Hyde-Smith (R)



With Alaska, this puts Dems at 56 SEATS to 44 GOP seats



Under current results Republicans must start looking at flipping New? pic.twitter.com/MuZQPrcyJl — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 11, 2026

El demócrata convirtió ese comentario en una crítica electoral con la frase: “¿Escoger otra proteína? Preferiría elegir a otro senador”. El mensaje acumuló millones de reproducciones en redes sociales y conectó con electores preocupados por la inflación y los efectos económicos de las decisiones de la administración Trump.

La campaña de Colom también recibió el respaldo de figuras demócratas como la exvicepresidenta Kamala Harris, la representante Jasmine Crockett y el senador Raphael Warnock.

En la sede estatal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), en Jackson, decenas de simpatizantes celebraron el anuncio entre vítores. Crédito: Ellen Schmidt | AP

Su victoria tiene un significado histórico

En Jackson, decenas de simpatizantes se reunieron en la sede de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) cuando se confirmó el resultado. Leon Russell, presidente de la junta directiva de la organización, calificó el triunfo como extraordinario y destacó el trabajo de organización comunitaria.

“Esto es obra exclusiva de la comunidad negra”, afirmó, al recordar que la campaña no contó con grandes recursos económicos. Hyde-Smith reconoció la derrota mediante un video publicado en X y felicitó a su rival.

“Si bien este no fue el resultado por el que trabajamos ni el que esperábamos, respeto la decisión de los votantes de Mississippi”, expresó.

Colom, quien anteriormente fue el primer juez afroestadounidense del condado de Lowndes y el primer fiscal municipal negro de Columbus, también hizo historia en un estado donde la población afroestadounidense representa aproximadamente el 37% de sus habitantes. Su triunfo consolida el avance demócrata en el Senado, que mantiene 55 escaños frente a 44 republicanos, mientras continúa pendiente la definición de una contienda en Alaska.

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