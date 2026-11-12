Detienen en Los Ángeles a exfuncionario mexicano que celebró lujosa boda con dinero que robó del gobierno

La búsqueda de Juan Alán Araujo Ahumada, exfuncionario del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP) de Sonora, terminó en Los Ángeles, California, donde fue detenido por autoridades estadounidenses, en coordinación con instancias de investigación mexicanas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó el arresto del exservidor público, de 30 años, quien cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes por los presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, además de una ficha roja de búsqueda internacional.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Araujo Ahumada habría realizado 234 transferencias electrónicas por un monto superior a los 3 millones de dólares, entre el 17 de enero y el 1 de abril de 2025, cuando se desempeñaba como auxiliar administrativo del CECOP.

Las operaciones financieras son parte de una investigación por presunto desvío de recursos públicos en perjuicio del patrimonio del Gobierno de Sonora.

A estos señalamientos se suma una segunda investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, relacionada con un patrimonio cuyo valor ascendería aproximadamente a 6 millones de dólares.

Detuvieron en Los Ángeles, #California, a Juan Alan Araujo, exfuncionario de #CECOP en #Sonora.



Es investigado por #peculado de aproximadamente 65 millones de pesos y enriquecimiento ilícito por 120 millones de pesos, #delitos cometidos en perjuicio del patrimonio del gobierno? pic.twitter.com/XcksAvvlGi — Nacho Lozano (@nacholozano) November 11, 2026

Captura en Estados Unidos

El fiscal general de Justicia de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que la detención fue resultado de trabajos de inteligencia, investigación de gabinete y labores de campo.

La información sobre la posible ubicación del exfuncionario en la región de Los Ángeles fue compartida con personal de Homeland Security Investigations (HSI), agencia estadounidense que colaboró en las acciones para localizarlo.

Las autoridades lograron ubicarlo cuando se dirigía a su lugar de trabajo, relacionado con actividades de remodelación de departamentos para personal retirado.

Tras su captura, Juan Alán Araujo quedó bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses, mientras la Fiscalía de Sonora realiza las gestiones necesarias para conseguir su entrega a México y presentarlo ante el juez que lo requiere.

Su esposa también está bajo proceso

El caso también involucra a Andrea Fernanda “N”, esposa del exfuncionario, quien fue detenida en septiembre de 2025 por su presunta relación con las investigaciones por enriquecimiento ilícito y movimientos financieros irregulares.

La mujer fue vinculada a proceso y permanece recluida en Sonora, mientras continúan las investigaciones sobre el origen y destino de los recursos que presuntamente habrían sido obtenidos de manera ilícita.

El caso adquirió notoriedad pública por los señalamientos sobre el estilo de vida de la pareja, particularmente por la realización de una boda de lujo en Hermosillo, elemento que fue retomado en las publicaciones periodísticas sobre las investigaciones patrimoniales.

Con la detención de Araujo Ahumada en territorio estadounidense, la Fiscalía de Sonora busca que el exservidor público enfrente en México las acusaciones relacionadas con el presunto manejo irregular de recursos públicos.

Por ahora, el procedimiento para lograr su entrega continúa en manos de las autoridades correspondientes de Estados Unidos.

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