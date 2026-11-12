El aislamiento y la soledad se convierten en una crisis de salud pública en California  

En California y a nivel nacional, un número excesivo de personas experimentan una profunda soledad y aislamiento, un problema que lo viven con mayor intensidad las familias inmigrantes, por lo que la oficina de la primera compañera del estado y GO-SERVE lanzan la Iniciativa California Love, California Strong para conectar socialmente a los californianos.

Según datos recientes del equipo de Social Connection in America (Conexión Social en Estados Unidos), en 2026, aproximadamente uno de cada ocho californianos experimenta soledad de manera habitual o constante.

“El 13% considera que su vida carece de propósito o rumbo. Alrededor del 42 o 43%, cerca de dos de cada cinco adultos en California, afirma tener menos de tres relaciones cercanas; asimismo, aproximadamente uno de cada tres californianos no siente que pertenezca a su comunidad local”, dijo el doctor Sohil Sud, pediatra del Departamento de Salud Pública.

Durante la videoconferencia: “California Love, California Strong: una iniciativa a nivel estatal promueve la conexión social para combatir la soledad”, organizada por American Community Media (ACoM), expertos en niños, jóvenes y adultos hablaron de cómo California es uno de los pocos estados que aborda la soledad y el aislamiento social como una crisis de salud pública.

Pero además a principios de este año, se puso en marcha una iniciativa denominada California Love, California Strong, con el fin de fomentar las conexiones sociales y fortalecer el sentido de pertenencia en todo el estado,

El doctor Sud precisó que el 60%, aproximadamente tres de cada cinco californianos, declara no haber participado en clubes, organizaciones o grupos comunitarios durante el último año”.

Los datos provenientes de diversas fuentes, incluyendo Social Connection in America y colaboradores del Othering and Belonging Institute de la Universidad de California, Berkeley indican que las personas con mayores ingresos y aquellas que se identifican como blancas suelen reportar niveles más altos de conexión social y sentido de pertenencia.

Por el contrario, las personas trans y no binarias obtienen puntuaciones inferiores al promedio en casi todos los indicadores de conexión social, al igual que ocurre con aquellas personas que cuentan con un menor nivel de formación académica.

“Las conexiones sociales son muy importantes para nuestra salud, mientras que la soledad y aislamiento están relacionadas con un mayor riesgo de sufrir trastornos físicos como enfermedades cardíacas o diabetes tipo dos”, dijo el doctor Sud.

Asimismo, están vinculadas con un mayor riesgo de problemas mentales como depresión, ansiedad e ideas suicidas, y afecciones cerebrales como la demencia en poblaciones de mayor edad.

“La Organización Mundial de la Salud estima que el número global de muertes por soledad supera las 870,000 al año; y el excirujano general de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, dice que el impacto en la mortalidad al estar socialmente desconectado es similar al causado por fumar hasta 15 cigarrillos al día”.

Entonces dijo que esta es una prioridad de salud urgente, por lo que el año pasado, la Organización Mundial de la Salud creó una comisión sobre conexión social, y publicó un informe histórico, que realmente traza un camino a seguir.

“Una de las primeras cosas que surgieron de esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que tenemos que hablar más sobre esto”.

Precisó que el aislamiento es objetivo y es el estado de tener pocas relaciones, interacción social mínima, vivir solo, sin salir. En tanto, la soledad, es subjetiva, y es un sentimiento angustioso, ya sea que esté aislado o incluso si está saliendo, de que no está obteniendo lo que necesita.

“Abordar el aislamiento consiste en unir a las personas. Abordar la soledad es encontrar formas de hacer que esas interacciones sean realmente de alta calidad, significativas y orientadas a un propósito”.

A través de California Love, California Strong, California está celebrando el papel de las bibliotecas, los parques, los centros para personas mayores y otros espacios que unen a las personas y construyen conexiones reales.

El sitio web de la campaña es un lugar al que las personas pueden acudir para obtener más información sobre los recursos de su comunidad y para poblaciones específicas.

Otra recomendación de la Organización Mundial de la Salud que California está defendiendo incluye acercar las actividades sociales a la gente, por lo que el Departamento de Salud Pública de California ha destinado $30 millones en subvenciones a organizaciones comunitarias y entidades tribales para promover prácticas culturalmente que aumenten el acceso de la comunidad. Jóvenes y familias inmigrantes

Mayra Álvarez, presidenta de la organización The Children’s Partnership (TCP), dijo que a menudo, al pensar en la soledad, nos imaginamos a una persona mayor que vive sola, pero también los jóvenes experimentan este sentimiento.

“En una encuesta a nivel estatal, publicada durante el verano por la Primera Pareja y el California Partners Project, más de la mitad de los adolescentes de California afirmaron haberse sentido solos en el último mes; no obstante, casi nueve de cada diez señalaron que ver a sus amigos en persona es lo que realmente les importa”.

Expuso que una de sus organizaciones asociadas publicó un informe que revela que el 94% de los jóvenes californianos de entre 14 y 25 años experimentan algún tipo de inquietud relacionada con su salud mental en un mes cualquiera, y la soledad es una de ellas.

“La soledad moldea la forma en que los niños aprenden, cómo afrontan el estrés y su salud física y mental. Un niño que siente que pertenece a un entorno tiene más probabilidades de pedir ayuda, de asistir a la escuela y de sanar”.

Hizo ver que las políticas federales nos están empujando hacia un mayor aislamiento y, por ende, a una mayor posibilidad de experimentar soledad.

“Nuestras familias inmigrantes están pasando por una situación sumamente difícil. Cuando las familias inmigrantes temen ir al parque, llevar a sus hijos a la biblioteca, acudir a una clínica o incluso ir a la escuela, los niños pierden precisamente los espacios donde se forjan los vínculos”.

Dijo que el miedo aísla, y esto no afecta únicamente a las familias inmigrantes.

Algunos jóvenes cargan con un peso mayor: los niños de familias inmigrantes, los jóvenes LGBTQ, los muchachos afroamericanos, los que están bajo el sistema de cuidado temporal (foster care) y los niños que viven en comunidades rurales alejadas de los servicios.

Con el respaldo del liderazgo de la Iniciativa de Salud Conductual y Juvenil de California (California Youth and Behavioral Health Initiative) y de colaboradores en la administración, gestionan un programa piloto de salud mental en escuelas secundarias.

“El 96% de los participantes afirmó sentirse mejor después de la experiencia, y el 88% se sintió más cómodo abriéndose ante un compañero. Las escuelas están creando espacios dedicados al bienestar y desarrollando alternativas restaurativas”.

Los adultos y cuidadores

Donna Benton, directora del USC Family Caregiver Support Center (FCSC) y de Los Angeles Caregiver Resource Center (LACRC), dijo que esta campaña aborda la soledad y el aislamiento social desde una perspectiva intergeneracional.

“En el caso de los adultos mayores, a veces nos vemos aislados debido a cambios inesperados en nuestra salud. Nuestras redes sociales comienzan a reducirse, ya sea porque nuestros amigos cercanos pierden su capacidad funcional o porque fallecen; es decir, esa red de personas con la que contamos se va haciendo cada vez más pequeña”.

Además, dijo que a menudo los programas y servicios no han sido diseñados para incluir a las personas mayores o a quienes viven con alguna discapacidad.

“Independientemente de nuestro estado de salud, a medida que envejecemos, los demás empiezan a vernos de otra manera, lo que se conoce como discriminación por edad”.

Es posible que la gente evite iniciar una conversación, pensando ‘si empiezo a hablar con esta persona, no parará nunca’, y a veces ni siquiera se les percibe como parte de la comunidad.

Por tanto, indicó que, tanto para los cuidadores familiares como para los adultos mayores, es fundamental que en California contemos con espacios y lugares destinados a reducir la soledad y el aislamiento social.