Dos kiwis verdes al día podría ayudarte a reducir el estreñimiento

Comer dos kiwis verdes frescos al día durante aproximadamente cuatro semanas podría ayudar a las personas con estreñimiento a evacuar con más regularidad, con menos esfuerzo y con mayor comodidad digestiva. Así lo plantea una revisión narrativa publicada en 2026 en Food, Nutrition and Health (Springer Nature) por el investigador Yohei Okawa, del Departamento de Medicina Psicosomática de la Universidad de Tohoku, en Japón.

El trabajo analizó 33 publicaciones, de 1984 a junio de 2026, sobre el efecto del kiwi en el estreñimiento funcional y en el síndrome del intestino irritable con predominio de estreñimiento (SII-E).

Más deposiciones, menos esfuerzo

En el ensayo de mayor tamaño incluido en la revisión, realizado con 184 adultos de Nueva Zelanda, Italia y Japón, las personas con estreñimiento funcional sumaron 1.53 deposiciones espontáneas completas más por semana, y las que tenían SII-E, 1.73 más. Ambos grupos reportaron mejor bienestar digestivo. La revisión recuerda que un aumento de al menos una deposición completa semanal suele considerarse clínicamente relevante.

Un estudio realizado en Michigan (Estados Unidos) con 79 adultos comparó el kiwi verde con la fibra de psyllium y las ciruelas pasas. Las tres opciones mejoraron el estreñimiento crónico, pero el kiwi se asoció con menos efectos adversos y fue bien tolerado. El autor aclara que la fruta no resultó superior a otros tratamientos.

Por qué funcionaría

De acuerdo con la revisión, el beneficio no dependería de un solo componente, sino de la acción conjunta de varios: fibras que aumentan el volumen de las heces y retienen agua, el agua y el sorbitol naturales de la fruta, polifenoles y la actinidina, una enzima que favorece la digestión de algunas proteínas.

Estos hallazgos coinciden con las primeras guías de manejo dietético del estreñimiento crónico de la Asociación Dietética Británica (BDA), publicadas en octubre de 2025, que recomiendan consumir entre dos y tres kiwis al día durante al menos cuatro semanas y lo señalan como posible alternativa al psyllium en personas que presentan hinchazón o gases con este suplemento.

Fácil de incluir en la dieta

Jason Heiselman, nutricionista certificado y chef de la empresa Hungryroot, en Nueva York, quien no participó en la investigación, declaró a Fox News Digital que el kiwi es fácil de añadir al menú.

“Parece obvio incluir unas cuantas rebanadas con cualquier comida”, señaló.

El especialista sugirió acompañarlo con semillas, frutos secos o lácteos enteros para mejorar la absorción de nutrientes, e incluso usarlo en platos salados, chutneys y salsas.

Limitaciones

El estudio es una revisión de investigaciones previas, no un ensayo clínico nuevo, y los trabajos analizados difieren en participantes, cantidad y tipo de kiwi y resultados medidos. La mayoría abarcó periodos cortos, por lo que aún se desconoce si el efecto se mantiene a largo plazo. La evidencia es más sólida para el kiwi verde fresco; el kiwi dorado, los polvos y los extractos cuentan con menos estudios y no deben considerarse equivalentes.

Okawa advierte que el kiwi no sustituye a los laxantes ni al seguimiento médico. Las personas con alergia a esta fruta, enfermedad renal con restricción de potasio, dolor intenso o creciente u otros síntomas de alarma deben consultar a un profesional de la salud.

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