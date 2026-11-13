Avril Lavigne se convirtió en madre de una niña, ¿qué se sabe?

Avril Lavigne, cantante conocida por temas como “Complicated”, anunció el viernes 13 de noviembre en redes sociales que dio la bienvenida a su primera hija junto a su pareja. La artista no reveló la identidad del padre.

En Instagram, Lavigne compartió el mensaje “¡Nuestra mini princesa llegó!”, acompañado de una foto en la que ella y su misteriosa pareja sostienen la mano de la recién nacida. También publicó una imagen de ella misma sosteniendo al bebé y una tercera fotografía con tres pares de zapatillas Converse a cuadros alineadas en fila.

La noticia es una sorpresa, ya que se desconocía que Lavigne tuviera pareja o estuviera embarazada, ya fuera mediante gestación subrogada o de otra forma.

Una sorpresa

Aunque no reveló la identidad de su actual pareja sentimental, la cantante ha mantenido varias relaciones de alto perfil. Estuvo casada con Deryck Whibley, vocalista de Sum 41, de 2006 a 2010, y con Chad Kroeger, de Nickelback, de 2013 a 2015. En 2022 se comprometió con Mod Sun, cuyo nombre real es Derek Smith. También se la ha relacionado sentimentalmente con Brandon Davis, Wilmer Valderrama, Brody Jenner y Tyga.

En 2024, Lavigne habló con Alex Cooper en “Call Her Daddy” sobre su vida sentimental: “Nunca tuve muchas citas, siempre estuve en una relación bastante seria”.

Añadió: “Saldría conmigo misma. Cocino. Me encanta cocinar, me apasiona la casa y la decoración, y me divierto mucho con eso”. Cuando se le preguntó si estaba saliendo con alguien en ese momento, la cantante se encogió de hombros y se negó a responder. “Lo más importante es encontrar a alguien con quien seas compatible”, dijo.

Siguió: “Obviamente, suena a cliché, alguien en quien confiar, porque si no tienes eso, nunca te sentirás estable en la relación y estarás dando vueltas sin control”.

En cuanto a la maternidad, la artista, ocho veces nominada al Grammy, ha ducho en el pasado que estaba deseando formar una familia algún día. En 2013 declaró a los periodistas, según E! News: “Quiero uno o dos hijos, pero no ahora mismo. Más bien, en el futuro. Eventualmente”. Y agregó: “¡Todavía necesito divertirme! Tengo un disco, una gira. No estoy lista ahora mismo. Quiero centrarme en mi música, pero más adelante, eventualmente tendré hijos”.

Seguir leyendo:

· Kylie Jenner fue demandada de nuevo por una empleada

· Hailey Bieber se sinceró sobre el problema de salud que sufrió tras dar a luz

· Ariadna Gutiérrez concede sus primeras palabras a “En Casa con Telemundo”, como una mujer casada