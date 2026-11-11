Kylie Jenner fue demandada de nuevo por una empleada

La empresaria Kylie Jenner vuelve a estar en el centro de la polémica tras recibir una nueva demanda por parte de una extrabajadora doméstica. Este nuevo recurso legal, presentado ante un tribunal de Los Ángeles, marca la cuarta acusación laboral que enfrenta la celebridad en los últimos siete meses.

En los documentos presentados, la demandante, identificada como Dinora Carolina Cabria Amaya, acusa formalmente a Jenner y a varias de sus empresas asociadas de discriminación por discapacidad, despido improcedente e infracciones graves de las normativas laborales.

El relato judicial detalla situaciones de extrema negligencia dentro de la propiedad, destacando un incidente en el que la empleada fue mordida por un perro de la residencia y expuesta de forma imprudente a sustancias como gas pimienta.

Uno de los momentos más llamativos expuestos en la demanda ocurrió cuando la trabajadora ingresó al vestidor principal de la celebridad siguiendo instrucciones y utilizando un código de acceso específico. En ese momento, el sistema falló y la empleada quedó atrapada y encerrada en el interior del armario durante más de una hora.

Según su testimonio, al comunicarse telefónicamente con la supervisora para pedir auxilio, esta se rio de la situación y se negó a facilitarle una solución inmediata bajo el pretexto de que no había nadie disponible en la residencia para auxiliarla.

Asimismo, el escrito legal engloba un patrón de presuntos abusos que incluye condiciones físicas sumamente exigentes para trabajadoras con problemas de salud. Todas estas denuncias contra la empresaria están siendo representadas de forma conjunta por la abogada Della Shaker.

Por su parte, el equipo legal de Kylie Jenner, encabezado por el letrado Michael Rhodes, ha rechazado las acusaciones expuestas. La defensa sostiene que estas acciones judiciales carecen de fundamento real y buscan principalmente la exposición mediática, así como la obtención de compensaciones económicas injustificadas.

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