Kylie Jenner fue criticada por usar el Fantasy Bra en el desfile de Victoria’s Secret

El regreso del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Culver City, California, no estuvo exento de polémica. La inclusión de Kylie Jenner en el desfile alcanzó su punto más álgido cuando la celebridad apareció en la pasarela luciendo el codiciado Fantasy Bra, una icónica prenda valuada en 50 millones de dólares que regresó al evento por primera vez desde 2018.

La controvertida elección convirtió a Jenner en la primera figura ajena al selecto grupo de “Ángeles” oficiales en usar la joya. Diseñada por Jacob Arabo, la pieza fue confeccionada exclusivamente con oro y 4.410 diamantes naturales —con un diamante amarillo central de 22 millones de dólares— y carece por completo de tela. Para la presentación, Jenner lució la deslumbrante estructura acompañada por una minifalda transparente, alas blancas y calzado traslúcido.

Sin embargo, la decisión directiva desató un inmediato rechazo en redes sociales. Múltiples usuarios en X tildaron la elección como “una falta de respeto total a las modelos de verdad”, cuestionando que la firma priorizara el alcance mediático de una celebridad por sobre la trayectoria de modelos profesionales que han caminado para la marca durante años.

Ante los cuestionamientos, Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret, justificó la estrategia bajo el concepto de “fandomonium”. Selman explicó a Vogue que la intención era combinar una pieza histórica con una personalidad de impacto masivo.

“Kylie va más allá de la moda, la cultura y la televisión. Queríamos darle a los fans lo que piden mediante un talento inesperado con una audiencia enorme”, dijo.

El desfile, que marcó el retorno de la firma a Los Ángeles tras 19 años de ausencia, también contó con la participación de supermodelos icónicas como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi y Bella Hadid, además del debut de Solange Omon como nueva Ángel.

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