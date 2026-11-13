La lluvia de meteoros Leónidas es un presagio para 4 signos del zodiaco

El cielo de noviembre ofrecerá uno de sus espectáculos más espectaculares del mes con la llegada de la lluvia de meteoros Leónidas.

Este fenómeno astronómico alcanzará su punto máximo durante la noche del 17 al 18 de noviembre de 2026 y cuatro signos del zodiaco podrían sentir con mayor intensidad su influencia: Leo, Tauro, Escorpio y Acuario.

Al tratarse de signos fijos, el fenómeno representa una invitación a revisar sus objetivos, reconocer sus talentos y reflexionar sobre los cambios que desean realizar en sus vidas, reporta el sitio The Every Girl.

¿Qué significa la lluvia de meteoros Leónidas?

La lluvia de meteoros Leónidas es un fenómeno que ocurre cada año cuando la Tierra atraviesa una estela de polvo y pequeños fragmentos de roca que dejó el cometa Tempel-Tuttle.

Al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, estas partículas se calientan y producen destellos luminosos que conocemos popularmente como estrellas fugaces.

El nombre de las Leónidas proviene de la constelación de Leo, debido a que los meteoros parecen surgir de esa región del cielo.

Sin embargo, no es necesario observar directamente esta constelación para disfrutar del espectáculo, ya que las estrellas fugaces pueden aparecer en diferentes direcciones.

Este fenómeno astronómico se presenta entre el 6 y el 30 de noviembre, aunque su actividad alcanza generalmente el punto máximo alrededor del día 17.

En 2026, se espera que las mejores condiciones para observar se presenten durante la noche del 17 al 18 de noviembre.

Si el cielo está despejado y existe poca contaminación lumínica, podrían observarse entre 10 y 15 meteoros por hora.

Aunque no se trata de una de las lluvias más abundantes del calendario astronómico, ofrece una oportunidad especial para contemplar el cielo nocturno.

Los 4 signos del zodiaco que sentirán más la energía de las Leónidas

1. Leo

Leo será uno de los signos más vinculados con este fenómeno. La lluvia de meteoros puede interpretarse como una invitación a recuperar la confianza, explorar nuevos talentos y expresar sus ideas sin temor a las opiniones externas.

También será un buen momento para preguntarse si está recibiendo el reconocimiento que desea y cómo puede compartir sus capacidades de una manera más auténtica.

La creatividad podría convertirse en una herramienta para abrir nuevas oportunidades.

2. Tauro

Para Tauro, las Leónidas representan simbólicamente una oportunidad para reflexionar sobre sus valores personales, sus prioridades y la estabilidad familiar.

Este signo podría sentirse motivado a identificar qué aspectos de su vida necesitan mayor atención.

El fenómeno invita a dejar atrás ciertas resistencias y considerar nuevas formas de construir seguridad emocional y material.

3. Escorpio

Escorpio podría experimentar este periodo como una etapa de introspección. La lluvia de meteoros simboliza la posibilidad de reconocer emociones pendientes, cerrar ciclos y avanzar hacia una transformación personal.

Será una oportunidad para revisar las experiencias del pasado y descubrir qué cambios pueden ayudarle a construir relaciones más sanas y una mayor estabilidad interior.

4. Acuario

Para Acuario, las Leónidas ponen simbólicamente el foco en la individualidad, las amistades y el sentido de pertenencia. Este signo podría preguntarse si las personas que lo rodean comparten sus ideales y respetan su manera de pensar.

También puede ser un buen momento para fortalecer vínculos, explorar nuevas comunidades y encontrar espacios donde pueda expresar libremente su personalidad.