Más allá de la báscula: la cintura y el estado de los órganos dicen más sobre la obesidad que el IMC

Dos personas con el mismo Índice de Masa Corporal (IMC) pueden tener perfiles de salud muy distintos. Esa es la premisa de un amplio estudio internacional publicado en la revista Nature, que analizó datos de 844,108 adultos de entre 18 y 74 años y concluye que el IMC, por sí solo, puede pasar por alto a personas con un riesgo elevado de mortalidad.

El trabajo, titulado Validation of clinical and preclinical obesity across global cohorts, fue liderado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong y la Universidad de Ciencia y Tecnología del Norte de China, en colaboración con el Pennington Biomedical Research Center, la Universidad de Girona, el Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado y el King’s College de Londres.

Los investigadores revisaron cuatro grandes cohortes: el estudio Kailuan, en China (137,795 personas); el UK Biobank, en Reino Unido (436,203); el programa All of Us, en Estados Unidos (218,841) y la base de datos de atención primaria SIDIAP, en España (51,269). Ningún participante tenía antecedentes de infarto, ictus o cáncer al inicio del seguimiento.

Un nuevo marco para diagnosticar

En 2025, una comisión de la revista The Lancet propuso distinguir entre obesidad clínica, cuando el exceso de grasa ya altera el funcionamiento de los órganos o limita las actividades diarias, y obesidad preclínica, cuando existe exceso de grasa, pero la función se conserva. También recomendó complementar el IMC con el perímetro de cintura y la relación cintura-talla. Este estudio pone a prueba ese enfoque a gran escala.

El equipo aplicó una definición combinada: un IMC de 40 o más basta para diagnosticar obesidad; con un IMC menor en rango de obesidad se exige además una medida de cintura elevada, y en el rango de sobrepeso se requieren ambas medidas. Para hablar de obesidad clínica, la persona debía presentar al menos uno de 18 indicadores de disfunción orgánica o limitación funcional.

Lo que el IMC no ve

Los resultados muestran que el IMC sobreestimó la obesidad entre el 1.2% y el 3.1% de los participantes, y la subestimó entre el 5.2% y el 8.6%. Al incorporar la cintura, la prevalencia aumentó 3,5 puntos en China, 3,3 en Reino Unido, 5,6 en Estados Unidos y 7,4 en España, hasta situarse en el 21.3%, 27.3%, 48.1% y 26.1%, respectivamente.

Entre las personas con obesidad, entre el 22.7% y el 31.3% tenía ya obesidad clínica. Este grupo presentó un riesgo de muerte por cualquier causa un 69% mayor que el de quienes no tenían obesidad ni disfunción orgánica, mientras que en la obesidad preclínica el aumento fue del 19%. La asociación fue más marcada en mujeres y en menores de 60 años.

En cambio, las personas clasificadas con sobrepeso u obesidad solo por su IMC, sin medidas de cintura elevadas, no mostraron mayor mortalidad.

En cuanto a la evolución, entre el 8.7% y el 22.6% de las personas con obesidad preclínica pasaron a obesidad clínica en diez años, según la cohorte. La mayoría no progresó.

Los autores advierten además que aplicar un umbral universal de 0.5 en la relación cintura-talla elevaría mucho el número de diagnósticos sin identificar a personas con mayor riesgo; los umbrales específicos para cada población resultaron más útiles.

Implicaciones para la práctica clínica

Los investigadores respaldan diagnosticar la obesidad con varias medidas corporales y separar sus formas clínica y preclínica. Esto permitiría ajustar la atención al riesgo de cada paciente: prevención en la fase preclínica y un manejo más intensivo cuando ya hay daño orgánico. Subrayan, no obstante, que la obesidad preclínica no debe descartar automáticamente el tratamiento activo, incluidos fármacos o cirugía cuando estén indicados.

El estudio tiene limitaciones: es retrospectivo, se basa en registros sanitarios y los indicadores de disfunción variaron entre cohortes. Por ello, los autores piden estudios prospectivos con diagnósticos validados en poblaciones diversas.

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