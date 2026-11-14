Japón derrota con polémico final a Brasil 3-2 y reduce la credibilidad de Ancelotti

La selección de Japón firmó un triunfo histórico al vencer 3-2 a Brasil con un gol en el tiempo añadido en el Estadio Nacional de Singapur, resultado que desató un escándalo arbitral y agravó la crisis de credibilidad de Carlo Ancelotti al frente de la Canarinha tras acumular su quinta derrota en 21 partidos dirigidos.

El encuentro amistoso comenzó con un auténtico balde de agua fría para el conjunto sudamericano, luego de que Takefusa Kubo y Keito Nakamura aprovecharan las desatenciones defensivas brasileñas para adelantar a los nipones 2-0 antes de cumplirse los primeros veinte minutos de acción.

ELE É MUITO CRAQUE! VINI JR EMPATA O AMISTOSO PRA NOSSA SELEÇÃO! ?



Mais um golaço! O adm cantou a pedra mais cedo, que na Copa a virada veio nos acréscimos! BORA QUE DÁ TEMPO! ??



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Brasil logró reaccionar únicamente gracias a la individualidad de Vinícius Júnior, quien se echó el equipo al hombro con un doblete de disparos desde fuera del área a los minutos 33 y 75 para rescatar un empate parcial que parecía maquillar el pobre funcionamiento colectivo.

El encuentro amistoso comenzó con un auténtico balde de agua fría para el conjunto sudamericano, luego de que Takefusa Kubo y Keito Nakamura aprovecharan las desatenciones defensivas brasileñas para adelantar a los nipones 2-0 antes de cumplirse los primeros veinte minutos de acción.

Brasil logró reaccionar únicamente gracias a la individualidad de Vinícius Júnior, quien se echó el equipo al hombro con un doblete de disparos desde fuera del área a los minutos 33 y 75 para rescatar un empate parcial que parecía maquillar el pobre funcionamiento colectivo.

QUE GOLAÇOOOO VINI! ???



A Seleção diminui o placar em Singapura. Tem muito jogo pela frente, hein! BORA VIRAR BRASIL! ??



Brasil 1×2 Japão#FutebolNaGlobo #SeleçãoBrasileiraNaGlobo #AmistosoSeleçãoMasculinaNaGlobo pic.twitter.com/1NNKUqKdON — TV Globo (@tvglobo) November 14, 2026

Sin embargo, el drama estalló en el primer minuto del tiempo de compensación, cuando Japón recuperó un balón en medio campo en una acción donde los sudamericanos reclamaron una falta sobre João Gomes, jugada que continuó y terminó con Tatsuhiro Sakamoto empujando el esférico para sentenciar el 3-2 definitivo.

La anotación provocó la furia descontrolada del banquillo brasileño, al grado de que Carlo Ancelotti invadió el terreno de juego para reclamarle airadamente al silbante singapurense Jansen Foo Chuan Hui, quien respondió mostrando la tarjeta roja directa tanto al estratega italiano como al atacante Raphinha.

?????? JAPÓN LE GANÓ 3-2 A BRASIL EN UN AMISTOSO CON UN GOL AL 90’. pic.twitter.com/aES8rJ50YX — Gary Erazo (@GaryErazo11) November 14, 2026

Al término del compromiso, Ancelotti cargó duramente contra el arbitraje al señalar que el juez central carecía de la experiencia necesaria para manejar un duelo de tal exigencia, aunque también admitió que su equipo sufrió un desplome mental y sigue sin encontrar equilibrio en el mediocampo.

Esta caída revivió de inmediato los fantasmas en torno al proceso del técnico europeo, quien continúa bajo una enorme lupa mediática en Sudamérica desde la dolorosa eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega, dejando en claro que el pentacampeón del mundo sigue sin recuperar su identidad futbolística.

??? GOL de TAKEFUSA KUBO y JAPÓN le GANA 1-0 a BRASIL, pic.twitter.com/zWNYxDnoQ9 — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) November 14, 2026

Con este descalabro, el balance total de Carlo Ancelotti desde su llegada al banquillo brasileño en mayo de 2025 quedó en 12 victorias, cuatro empates y cinco derrotas en 21 compromisos disputados, destacando entre esos tropiezos los dos amistosos perdidos ante Japón por marcador de 3-2 en Tokio y Singapur, la caída frente a Francia y el doloroso revés por 2-1 ante Noruega que sentenció su fracaso mundialista.

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