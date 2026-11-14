Tras su condena, Russell Brand enfrenta acusaciones de abuso

Apenas unos días después de que el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, lo condenara a una pena de diez años y seis meses de prisión por un cargo de violación y tres de agresión sexual cometidos entre 2004 y 2009, Russell Brand enfrenta nuevas acusaciones.

Una investigación difundida por el periódico The Times e integrada por los testimonios de otras seis mujeres reveló presuntos episodios de conducta sexual inapropiada y abusos que se extienden en un periodo comprendido entre 2005 y 2015.

Los nuevos testimonios añaden presión a un caso que ha sacudido profundamente a la industria del entretenimiento. Según los reportes, los relatos de estas seis mujeres se habían recopilado de forma previa a la conclusión del juicio principal, pero no trascendieron públicamente debido al curso de la instrucción judicial.

Entre los episodios descritos figuran casos de acoso, proposiciones intimidantes en festivales de música, presiones para mantener relaciones sin preservativo pese a la negativa explícita de las víctimas, y agresiones físicas en espacios privados o eventos públicos internacionales, como un incidente registrado en San Francisco en 2013.

La revelación de estas nuevas voces surge en el momento más crítico para Brand, de 51 años, quien ingresó el pasado 9 de noviembre en la prisión londinense de Wandsworth tras ser calificado formalmente por el juez Joel Bennathan como un “depredador sexual”. Durante el proceso que culminó con su sentencia, la magistratura destacó que la exposición pública de los primeros casos sirvió como catalizador para que múltiples víctimas encontraran el respaldo necesario y decidieran romper el silencio.

En paralelo a la condena penal, el impacto sobre la trayectoria y la obra del artista ha sido fulminante. Las principales librerías y editoriales del Reino Unido han comenzado a retirar sus publicaciones del mercado comercial, mientras la industria audiovisual evalúa el alcance de su legado en los medios tradicionales y alternativos.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Londres mantiene abiertas líneas de investigación complementarias ante la posibilidad de que surjan nuevos afectados, consolidando un punto de inflexión definitivo en la caída pública del que fuera uno de los rostros más visibles de la televisión británica.

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