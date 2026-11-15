Hábitos de orden conllevan una vida más saludable: ¡Pruébalo!

Tender la cama al despertar, despejar el escritorio o dedicar diez minutos a recoger la cocina parecen tareas menores. Sin embargo, un número creciente de investigaciones sugiere que los hábitos de orden pueden tener un efecto real sobre la salud física y mental.

Uno de los estudios más citados lo realizaron las psicólogas Darby Saxbe y Rena Repetti, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), y fue publicado en 2010 en Personality and Social Psychology Bulletin. El equipo pidió a 60 integrantes de 30 familias que recorrieran y describieran sus casas. Las mujeres que hablaban de un hogar desordenado o lleno de pendientes mostraron niveles de cortisol, la hormona del estrés, que no descendían a lo largo del día, un patrón asociado a efectos adversos para la salud, además de un ánimo más decaído. Quienes describían su casa como un lugar de descanso mostraron el patrón contrario.

En 2025, una encuesta a 501 adultos publicada en el Journal of Environmental Psychology encontró que quienes percibían más desorden en su hogar reportaban menor bienestar mental y menor satisfacción con la vida. En la oficina ocurre algo parecido: un estudio de 2020 con 290 trabajadores estadounidenses relacionó el desorden con estrés laboral y agotamiento emocional.

Un hogar ordenado, un cuerpo más activo

Investigadores de la Universidad de Indiana evaluaron a 998 adultos de entre 49 y 65 años en St. Louis (Estados Unidos) y hallaron, para su propia sorpresa, que el estado interior de la vivienda se asociaba con la actividad física más que las aceras, la iluminación o el vecindario. Una explicación posible es sencilla: barrer, lavar y organizar también es moverse.

Más espacio para concentrarse

Un trabajo de la Universidad de Princeton (2011) mostró que los estímulos presentes en el campo visual compiten por la atención del cerebro. Un entorno despejado ofrece menos distracciones.

El poder de los pequeños hábitos

Tender la cama es quizá el ejemplo más fácil de adoptar. Según una revisión publicada por News-Medical, su valor mejor respaldado es como entrenamiento de hábitos: repetir una acción simple después de una señal fija, como levantarse, hace que con el tiempo requiera menos esfuerzo. Y saltarse un día de vez en cuando no parece romper el hábito.

Los especialistas advierten que buena parte de estos estudios son correlacionales: muestran una asociación, no necesariamente una causa. También señalan que pesa más cómo cada persona percibe su espacio que su estado objetivo. Aun así, el mensaje es alentador: el orden es uno de los pocos aspectos de nuestro entorno que está completamente en nuestras manos.

¡Pruébalo! Cinco hábitos para empezar hoy

Tiende la cama apenas te levantes. Aplica la regla de los dos minutos: si una tarea toma menos que eso, hazla de inmediato. Recoge durante diez minutos cada noche antes de dormir. Crea un rincón sin desorden donde puedas descansar. Asigna un lugar fijo a llaves, cargadores y documentos.

La invitación es simple: elige uno o dos de estos hábitos, mantenlos durante las próximas cuatro semanas y observa cómo cambian tu ánimo, tu concentración y tu descanso.

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