La generación de los San Francisco Giants que conquistó tres títulos de Serie Mundial entre 2010 y 2014 tendrá a dos de sus figuras frente a una nueva evaluación histórica. Buster Posey y Pablo Sandoval aparecen entre los 14 jugadores que debutarán en la boleta para ingresar al Salón de la Fama del béisbol en 2027, una lista que también incluye al lanzador Jon Lester y al ganador del premio Cy Young, Jake Arrieta.

La Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA) publicó la nómina de candidatos, que será enviada a más de 400 miembros habilitados para votar. Para conseguir la elección, cada aspirante deberá aparecer en al menos el 75% de las papeletas. Los resultados se anunciarán el 19 de enero de 2027 y los nuevos integrantes serán reconocidos durante la ceremonia de inducción prevista para el 25 de julio en Cooperstown, Nueva York.

Posey llega a la votación con una trayectoria de 12 temporadas en las Grandes Ligas, todas con San Francisco. Fue siete veces elegido al Juego de Estrellas, obtuvo el premio al Novato del Año de la Liga Nacional en 2010 y recibió el reconocimiento al Jugador Más Valioso en 2012, cuando registró un promedio de bateo de .336 y lideró las Mayores en ese departamento.

El receptor terminó su carrera con promedio de .302, exactamente 1,500 imparables, 158 cuadrangulares y 729 carreras impulsadas. También ganó cinco Bates de Plata y un Guante de Oro. Actualmente, a los 39 años, ocupa el cargo de presidente de operaciones de béisbol de los Gigantes, al que llegó en septiembre de 2024.

Los campeones de San Francisco y otras figuras que debutan

Sandoval compartió con Posey los tres campeonatos de Serie Mundial de la franquicia y tuvo una actuación especialmente destacada en la edición de 2012. El venezolano fue nombrado Jugador Más Valioso de aquella Serie Mundial, después de batear para .500, impulsar ocho carreras y conectar tres jonrones en 16 turnos.

Los tres cuadrangulares llegaron en el primer juego de la serie frente a Detroit. Sandoval se convirtió así en uno de los cuatro peloteros que han conectado tres vuelacercas en un mismo partido de Serie Mundial, junto con Babe Ruth, Reggie Jackson y Albert Pujols.

Otro nombre importante de la nueva generación es Lester. El zurdo acumuló 200 victorias y 117 derrotas, con efectividad de 3.66 durante 16 temporadas en las Grandes Ligas. Fue cinco veces All-Star y consiguió tres campeonatos: dos con Boston, en 2007 y 2013, y uno con los Cachorros de Chicago, en 2016. También obtuvo el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en aquella temporada.

Su carrera tuvo un episodio complicado en 2006, cuando recibió un diagnóstico de linfoma. Se sometió a quimioterapia, anunció que estaba libre de cáncer en diciembre de ese año y regresó a la rotación de los Medias Rojas en julio de 2007. Un año después lanzó un juego sin hit ni carrera frente a Kansas City.

Arrieta también figura entre los candidatos con reconocimientos individuales. Ganó el Cy Young de la Liga Nacional en 2015, campaña en la que lideró el circuito con 22 victorias, 33 aperturas, cuatro juegos completos y tres blanqueadas. Al año siguiente contribuyó al título de Chicago, el primero de los Cachorros en 108 años, y lanzó su segundo juego sin hit ni carrera.

Andrew Miller, otro de los debutantes, fue protagonista de la postemporada de 2016 con Cleveland. Ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y registró 14 ponches sin permitir carreras en 7.2 entradas frente a Toronto.

La lista de nuevos aspirantes se completa con los lanzadores Wade Davis, Ervin Santana y Joakim Soria; los jugadores de cuadro Asdrúbal Cabrera, Starlin Castro, Kyle Seager y Ryan Zimmerman; y los jardineros Jay Bruce y Brett Gardner.

Utley y Pettitte encabezan a los candidatos que continúan

Entre los 13 jugadores que permanecen en la boleta, Chase Utley y Andy Pettitte registraron los porcentajes más altos en la votación anterior. Utley recibió el 59.1% de los votos, mientras que Pettitte alcanzó el 48.5% y participará por novena ocasión en el proceso.

También continúan Félix Hernández, Álex Rodríguez, Bobby Abreu, Jimmy Rollins, Cole Hamels, Dustin Pedroia, Mark Buehrle, David Wright, Francisco Rodríguez y Torii Hunter.

Omar Vizquel afrontará su décima y última oportunidad en la boleta. El ex campocorto obtuvo el 18.4% de los votos en la elección anterior. Las reglas permiten que un jugador permanezca hasta diez años entre los candidatos, siempre que reciba al menos el 5% de los sufragios.

Los miembros de la BBWAA con diez o más años consecutivos de afiliación pueden participar en la elección. Las papeletas deberán tener matasellos del 31 de diciembre como fecha límite. La ceremonia de 2027 también incluirá a quienes sean seleccionados por el comité de la era contemporánea, que evaluará a dirigentes, ejecutivos y umpires. Entre los nombres considerados para esa votación figuran Bruce Bochy, Dusty Baker y Lou Piniella.

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