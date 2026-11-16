California se unió este lunes para rendir honores en el Capitolio de Sacramento a Dolores Huerta, una de las lideresas laborales más influyentes de los Estados Unidos y que fue pieza fundamental en favor de los derechos civiles, así como activista por las mujeres.

Huerta, de 96 años, falleció el 28 de octubre en su hogar, en Bakersfield, California, víctima de cáncer.

Junto con César Chávez, Dolores Huerta fue fundadora del sindicato United Farm Workers (UFW), para defender los derechos de los trabajadores agrícolas, con una mayoría latina.

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Huerta es recordada como una luchadora incansable en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo, e hizo famoso su grito de lucha: “¡Sí se puede!”.

El gobernador Gavin Newsom ordenó que las banderas en el Capitolio de California y en todos los edificios del gobierno ondearan a media asta en honor de Huerta, como parte de los honores que el estado le rinde a la desaparecida activista laboral.

Newsom declaró que Huerta dejó una huella en numerosas personas de distintas generaciones y lugares debido a su determinación y empatía, además de su capacidad para inspirar cambios.

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“Al rendir nuestro último homenaje a Dolores Huerta, ordeno que las banderas ondeen a media asta en su honor. Dolores tocó innumerables vidas, trascendió fronteras geográficas y generaciones para inspirar a otros con su férrea determinación y profunda empatía”, expresó Newsom, en un comunicado.

Limón destacó que, durante décadas, Dolores Huerta defendió a los trabajadores y a las familias de California, además de promover el reconocimiento y el apoyo a quienes forman parte esencial de la economía estatal.

El presidente de la Asamblea de California, el demócrata Robert Rivas, se refirió a la activista laboral como una amiga de su familia y mentora. El abuelo de Rivas, Servando Flores, llegó a California en la década de 1960 procedente de México y, junto con Huerta, organizó a otros trabajadores agrícolas.

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“Ella es la madre de nuestro movimiento latino por los derechos civiles. Su lugar en la historia de nuestro estado y de nuestra nación es perdurable”, afirmó.

Durante la ceremonia, en la rotonda del Capitolio, Rivas estuvo acompañado de otros demócratas, como el próximo gobernador de California, Xavier Becerra; la presidenta pro tempore del Senado, Monique Limón, y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El gobernador electo de California, Xavier Becerra, y el presidente de la Asamblea, Robert Rivas, acompañaron el féretro de Dolores Huerta. Crédito: Jose Luis Villegas | AP

“Al honrar a una de las figuras más imponentes de nuestra época, le hacemos esta solemne promesa: la marcha continúa“, expresó Limón, quien se desempeña como gobernadora interina mientras el gobernador Newsom está fuera del estado.

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El evento al que asistieron los políticos únicamente se podía asistir por invitación. Posteriormente, el lugar se abrió para que la comunidad de California también tuviera oportunidad de honrar a la activista laboral.

Antes del evento en el Capitolio, una carroza fúnebre adornada con banderas con la leyenda “Sí se puede” trasladó el féretro de Huerta al lugar donde se realizaría su homenaje.

Cientos de personas, entre los que había líderes sindicales, políticos y miembros de la comunidad, siguieron el recorrido, muchos de ellos con caléndulas en la mano.

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Dolores Huerta nació el 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México, y creció en el Valle de San Joaquín, California. Se convirtió en maestra de educación primaria antes de dedicarse a defender a los trabajadores agrícolas junto con Chávez para crear la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas en 1962, que eventualmente se convirtió en United Farm Workers.

En 2012, el presidente Barack Obama le otorgó el mayor reconocimiento civil de los Estados Unidos: la Medalla Presidencial de la Libertad.

Pese a tener más de 90 años, Dolores Huerta fue una personalidad habitual en manifestaciones y conferencias de prensa en Sacramento, donde defendía los derechos de los trabajadores, las votantes y otras personas.

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El nombre de Dolores Huerta también estuvo relacionado con el tema de abuso, después de que en marzo de 2026 hizo público el abuso sexual que sufrió de parte de César Chávez. La activista explicó que había guardado silencio por temor a perjudicar el movimiento de los trabajadores agrícolas.

Además del evento de este lunes en Sacramento, los actos en honor de Dolores Huerta continuarán este jueves 19 de noviembre en Bakersfield, donde la activista tenía su hogar, con un rosario público y una vigilia nocturna de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. en el salón de IBEW Local 428, en 3921 Sillect Avenue.

El viernes 20 de noviembre, se llevará a cabo un servicio conmemorativo interreligioso y una celebración de vida en el Dignity Health Convention Center, en Bakersfield, a partir de las 8:00 a.m. con una bendición de apertura a cargo de danzantes aztecas, y posteriormente con un servicio conmemorativo interreligioso de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

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