‘Dolores Huerta representaba lo mejor de nosotros’: Gavin Newsom

El fallecimiento de Dolores Huerta, activista y líder de los derechos civiles, dejó este miércoles un hondo pesar entre líderes y funcionarios de California y de Estados Unidos.

La muerte de Dolores Huerta, de 96 años y cofundadora de United Farm Workers (UFW), fue confirmada por su familia a través de su fundación, con sede en California.

Dolores changed California, our nation, and countless lives forever. She gave a voice to the forgotten, dignity to the overlooked, and hope to generations who dared to believe in a better world. Her courage changed history. Her legacy will live on in every fight for justice. pic.twitter.com/z8QKUTshz6 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 28, 2026

El gobernador de California, Gavin Newsom, manifestó su pesar y el de la Primera Pareja de California, Jennifer Siebel Newsom, por la desaparición de Huerta, a quien consideraba una amiga cercana. En honor de la activista, Newsom ordenó que las banderas ondearan a media asta.

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“Dolores (Huerta) representaba lo mejor de nosotros. California —y Estados Unidos— no serían lo que son hoy sin su espíritu inquebrantable, su pasión por la justicia y la equidad, y su compromiso con aquellos que son ignorados y olvidados”, declaró Newsom en un comunicado.

El gobernador mencionó que Huerta nunca dejó de luchar por lograr un mundo más justo, y que siempre les recordaba que todos compartían la responsabilidad de construir una sociedad en la que cada persona reciba el respeto y la dignidad que merece.

“Contra todo pronóstico, Dolores cambió el rumbo de la historia. A través de protestas y marchas, incluyendo el histórico boicot a las uvas de Delano, contribuyó a transformar profundamente la California que conocemos hoy. Fue mucho más que una fuente de inspiración —aunque nunca dejó de inspirarnos—, fue también una querida amiga”, destacó.

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En Los Ángeles, durante un acto de su campaña de reelección, el 19 de octubre, la alcaldesa Karen Bass contó con la presencia de Juanita Chávez, en representación de su madre, Dolores Huerta. Este miércoles, Bass también externó su pesar por el fallecimiento de la activista.

“Dolores inspiró a muchos de nosotros al activismo. La admiré desde muy joven, y fue un honor y un privilegio increíble no solo conocerla, sino también llamarla amiga. Me inspiró en los momentos difíciles y me enseñó a nunca rendirme. Me apoyó en cada campaña y desafío que enfrenté”, compartió Bass en una declaración oficial de la ciudad de Los Ángeles.

La alcaldesa expresó que Huerta les recordaba que, sin importar las adversidades ni los obstáculos, es posible construir una vida mejor para cada uno, para la comunidad, para la ciudad y para el país.

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“Nunca, jamás dejó de trabajar. Luchó por los derechos civiles a diario, hasta bien entrados en sus noventas. Quienes la conocían se preocupaban por ella, pero su lucha perduró con la misma intensidad”, añadió.

La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien representaba a San Francisco en el Congreso, calificó a Huerta como una querida amiga que lideró con valentía y determinación.

“Todos respondimos a su grito de guerra: ‘¡Sí se puede!’, que inspiró a generaciones de estadounidenses a creer en el poder de la acción colectiva”, expresó la expresidenta del Congreso.

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Las manifestaciones de duelo también se expresaron en Washington, D.C., con la declaración del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos.

“Dolores Huerta desafió cualquier definición. Llamarla líder, activista o pionera apenas alcanza a captar la magnitud de su legado. Fue un ícono nacional e internacional cuyo coraje, convicción e incansable búsqueda de justicia contribuyeron a cambiar el curso de la historia”, expresó el Caucus Hispano en un comunicado.

La organización de legisladores federales dijo que el legado de Dolores Huerta trasciende fronteras, generaciones y movimientos.

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“Contribuyó a forjar la conciencia de nuestra nación y demostró que la lucha por la justicia requiere tanto el coraje para desafiar el statu quo como la convicción de jamás rendirse”, agregó el Caucus Hispano del Congreso.

Dolores Clara Fernández Huerta nació el 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México, hija de un padre que fue activista sindical en el campo de la minería. Tras el divorcio de sus padres, cuando Dolores tenía 3 años, su madre la trajo a ella y a sus hermanos a California.

Su labor como activista laboral y defensora de los derechos le valió numerosos reconocimientos, como la Medalla Presidencial de la Libertad, que es la máxima distinción civil en Estados Unidos, en 2012, de manos del presidente Barack Obama.

En 2012, el presidente Barack Obama le entregó a Dolores Huerta la Medalla Presidencial de la Libertad. Crédito: JIM LO SCALZO | EFE

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En nombre de su fundación, Huerta participó en innumerables marchas de protesta y ofreció pláticas en todo el país sobre raza, pobreza, derechos de la comunidad LGBTQ+ y los derechos de las mujeres.

Este año, Dolores Huerta cimbró a la comunidad latina del país al revelar que fue víctima de abuso sexual en la década de los 60 por parte del activista laboral César Chávez, con quien cofundó UFW, lo que dio como resultado el nacimiento de dos hijos, en un secreto que guardó durante 60 años.

Desde principios de los años 70, Huerta tuvo como pareja a Richard Chávez, hermano de César, con quien tuvo cuatro hijos. Sin embargo, la activista tenía siete hijos de dos matrimonios anteriores.

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