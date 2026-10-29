Heroína de los derechos civiles: líderes del movimiento laboral y del gobierno honran la vida de Dolores Huerta 

Frente al mural, titulado “Caminando hacia la historia” (Walking into History), representantes del movimiento laboral sostuvieron una vigilia en memoria de la icónica líder de los derechos civiles, Dolores Huerta, quien falleció este miércoles 28 de octubre, víctima del cáncer.

Decenas de personas depositaron rosas blancas y rojas flores en el altar de muertos que se erigió a un costado del Barclay Hotel, ubicado entre las calles 4 y Main, en pleno centro de Los Ángeles, y que estará abierto al público hasta el 2 de noviembre.

Mural en honor a Dolores Huerta. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Hemos perdido a una heroína estadounidense”, valoró Lidia Ávila, organizadora comunitaria de la Fundación Dolores Huerta, cuya sede central está en Bakersfield, California.

Frente a la pintura de casi 30 metros de altura, titulada “#WEAreHuman” (Somos humanos), David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, SEIU-United Service Workers West (USSW) dijo que, si Dolores Huerta estuviera con ellos en los momentos del homenaje, diría a los trabajadores: “¡Organízate y vota!”

La comunidad de L.A. se reunió para honrar la vida de Dolores Huerta. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Esas palabras, se las “arrebató” de la boca, el señor Marcos Álvarez, quien se encontraba entre el público.

La vigilia festiva contó con la participación del Mariachi Latino de José Cervantes, quienes interpretaron la melodía “Amor Eterno”, del extinto cantautor mexicano Juan Gabriel, además de “Cruz de Olvido”, de Juan Zaizar.

Figura del movimiento progresista

Michael Weinstein, presidente de AIDS Healthcare Foundation (AHF), definió que “Dolores Huerta fue una figura imponente que encarnó todo lo mejor del movimiento progresista”.

“Su voz singular abarcó la lucha contra todas las formas de discriminación”, dijo. “Para AHF fue un gran honor contar con Dolores como una amiga cercana y aliada en nuestras luchas por los derechos de los inquilinos y en defensa de nuestra democracia”.

Dolores Huerta marchó junto a los miembros de AHF y trabajó con ellos en labores de política. Además, participó en la carroza “Food for Health” (Alimentos para la Salud) en el Desfile de las Rosas, el 1 de enero de este año.

“Se ha ido una parte de lo mejor de nosotros, pero ella nos habría dicho que la lucha continúa”, consideró Weinstein.

El Ayuntamiento de Los Ángeles se iluminó de rojo y blanco en honor a la legendaria organizadora laboral. Crédito: AP

“Nos entristece profundamente anunciar que nuestra querida madre, Dolores Huerta, ha fallecido hoy a los 96 años” publicó su familia en redes sociales. “Como podrán imaginar, este es un momento increíblemente difícil para nosotros; pedimos privacidad mientras atravesamos el duelo por esta pérdida irreparable para nuestra familia. Sabemos que muchos de ustedes, en todo el mundo, comparten nuestro dolor, y más adelante informaremos sobre los planes para reconocer y celebrar su extraordinaria vida y su legado”.

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) recordó que durante los días de convivencia previos a la entrega del premio Alfonso García Robles de la UNAM, en la ciudad de México, ella y Dolores Huerta compartieron experiencias de décadas de lucha por la justicia social de los más desfavorecidos en Estados Unidos.

“Tantas veces viajamos en autobús a Sacramento para la lucha por las licencias de conducir para indocumentados, y a Washington, D.C. luchando por la reforma migratoria”, dijo Salas. “Mi vida está llena de anécdotas con Dolores Huerta, quien siempre marchaba al frente de las protestas”.

Angélica Salas y la senadora María Elena Durazo recordaron el legado de Dolores Huerta. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Justamente, en el día 6 de junio, cuando se cumplía en cumpleaños 96 de Dolores Huerta aconteció la primera gran redada de inmigración en Los Ángeles, ordenada por el presidente Donald Trump y su asesor de gabinete en la Casa Blanca, Stephen Miller.

Del festejo, todos los defensores de los inmigrantes pasaron a armar a lucha de la resistencia al racismo y la discriminación de las redadas contra minorías raciales, particularmente mexicanos y latinoamericanos.

“Ella dijo aquella noche del 6 de junio de 2025: “Tenemos que levantarnos las mangas, luchar y no dejarnos”, recordó Salas. “Ella fue y seguirá siendo mi inspiración”.

La senadora estatal, María Elena Durazo, visiblemente conmocionada expresó que, con la muerte de Dolores Huerta, Estados Unidos había perdido a una heroína y a una gran líder de los derechos de toda la gente.

“Perdimos a una brillante organizadora de numerosas causas y movimientos durante las últimas seis décadas: derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTQ, de los inmigrantes, de la justicia ambiental, de los jóvenes y derechos civiles”,

La alcaldesa Bass da unas palabras durante la vigilia. Crédito: AP

“Dolores Huerta fue un faro de inspiración y, sin duda, una de las líderes más transformadoras de la historia de Estados Unidos”, subrayó la senadora Durazo. “Dejó una huella imborrable en nuestra historia colectiva estadounidense como heroína de los derechos civiles que trabajó incansablemente hasta el final y defendió y dio voz a las comunidades subrepresentadas en todo el país”.

La obra artística que se encuentra en la pared del hotel Barclay fue develada el 16 de mayo, poco después que Dolores Huerta cumpliera 96 años. Ella misma acudió a la fiesta.

Al final de la vigilia, todos entonaron y repitieron varias veces el famoso ¡Sí se puede!, la frase que definió la vida, obra y legado de Dolores Huerta.