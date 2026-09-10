Mujer de 86 años de California demanda al patrimonio de César Chávez por presunta agresión sexual

Una mujer de California presentó una denuncia sexual contra el fallecido líder sindical César Chávez, de acuerdo con una demanda que presentó una mujer de 86 años ante el Tribunal Superior del Condado de Kern.

La demanda fue presentada por una mujer, identificada como Jane Doe, y menciona como demandados al patrimonio de César Chávez, a la Fundación César Chávez y a la Fundación de Trabajadores Agrícolas Unidos, a los que acusa de negligencia, acoso sexual y violaciones de las leyes de derechos civiles.

De acuerdo con la denuncia, la mujer aseguró que se mudó al Valle Central para apoyar el movimiento de huelga de la uva, donde conoció al líder sindical, y posteriormente fue víctima de abusos por parte de Chávez.

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La víctima alega que César Chávez la violó en 1973 en el complejo sindical cerca de Bakersfield y afirma que la dirigencia encubrió sus abusos contra mujeres, que cometió durante años.

En marzo de 2026, el periódico The New York Times fue el primer medio en informar sobre las acusaciones contra César Chávez por parte de varias mujeres, entre las que se encuentra la lideresa Dolores Huerta.

César Chávez nació el 31 de marzo de 1927 en Yuma, Arizona, y falleció el 23 de abril de 1991 en San Luis, Arizona. Junto con Dolores Huerta fundó la National Farm Workers Association (NFWA), que más tarde se convirtió en el sindicato United Farm Workers (UFW).

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Tras las demandas, en California y en ciudades del Estado Dorado comenzaron iniciativas para retirar el nombre de César Chávez de calles, edificios públicos y escuelas que llevaban el nombre del entonces defensor de los trabajadores agrícolas.

El concejal de la ciudad de Fresno, Miguel Arias, declaró que las denuncias de conducta sexual inapropiada por parte de Chávez afectaron a muchos sectores e industrias.

“La agresión sexual sigue siendo, lamentablemente, un problema que azota a muchos sectores e industrias en todo el país. Los trabajadores agrícolas no son una excepción“, aseguró Arias.

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La denuncia más reciente ocurre tras un mayor escrutinio del legado de Chávez, sobre todo después de las demandas públicas contra el líder sindical.

“Creo que debemos reconocer el progreso que se logró. Fue un gran líder, pero, lamentablemente, tenía un lado oscuro“, declaró Huerta, en una entrevista con la cadena ABC.

En Fresno, se quitó un mural dedicado a Chávez, en la Universidad Estatal de Fresno se retiró una estatua del defensor de los trabajadores agrícolas, mientras que los líderes de la ciudad de Fresno votaron por unanimidad a favor de devolverle al César Chávez Boulevard su nombre original.

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Arias aseguró que el movimiento de los trabajadores agrícolas va más allá de cualquier persona en particular.

La Fundación César Chávez declaró, en un comunicado, que tuvo conocimiento de la reciente demanda.

“Estamos revisando el caso con nuestros asesores legales y responderemos de una manera que se mantenga fiel a nuestra misión y valores“, dijo la fundación.

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Si usted o conoce a alguien que ha sufrido una agresión sexual, puede comunicarse con la Línea Nacional de Ayuda para Víctimas de Agresión Sexual de RAINN al 800-656-4673.

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