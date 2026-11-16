La familia Derbez vivirá una nueva aventura y en esta ocasión su viaje familiar los llevará a África. El público podrá disfrutar de la sexta edición de este proyecto a través de ViX Premium en Estados Unidos y Puerto Rico a partir del 27 de noviembre.

Mediante un comunicado de prensa, TelevisaUnivision asegura que esta aventura es la más ambiciosa hasta ahora. Pero entonces, ¿qué es lo que el televidente, fan de este formato, podrá ver en este nuevo viaje con los Derbez?

Aparentemente, cada uno llega con una misión personal: José Eduardo quiere capturar la foto perfecta de un león para su hija Tessa; Alessandra busca reencontrarse con el lugar donde nació su deseo de ser mamá; Aislinn desea revisitar el destino de su luna de miel y conectar con la cultura local desde sus raíces más profundas; Vadhir se propone tomar las mejores fotografías de su carrera mientras la pequeña Aitana lo imita paso a paso con su propia cámara, y Eugenio carga con el mayor reto de todos: unir a la familia más que nunca en un entorno completamente salvaje.

La sexta temporada reafirma por qué el docureality se ha convertido en uno de los favoritos: la combinación perfecta de aventura, humor, emoción y la auténtica dinámica de una de las familias más queridas del entretenimiento. Porque viajar en familia nunca sale exactamente como se planea, pero siempre deja grandes historias que contar.

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