Donald Trump aseguró que podría reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante su visita a la ciudad china de Shenzhen, donde participará en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para los días 18 y 19 de noviembre.

Antes de iniciar una gira por Asia, el mandatario afirmó que existía la posibilidad de encontrarse nuevamente con Kim, aunque aclaró que su presencia en China dependería del presidente Xi Jinping.

“Vamos a China y nos reuniremos con el presidente Xi. Él estuvo aquí hace un mes, y también nos reuniremos con el presidente Putin, y tal vez también con Kim Jong-un. Así que será bueno”, declaró Trump ante periodistas.

President Trump said he may meet with North Korean dictator Kim Jong Un during his trip to Asia this week.



"We'll be with President Xi," Trump told reporters as he left the White House Monday morning for a summit in the Philippines, which will be followed by a trip to China. "He? pic.twitter.com/RjYRFSNoKV — CBS News (@CBSNews) November 16, 2026

“Podríamos contar con la presencia de Kim Jong-un. Puede que venga. No lo sé. Eso depende del presidente Xi”, añadió, sin confirmar una invitación formal ni un acuerdo para celebrar el encuentro.

La agenda diplomática incluirá una reunión bilateral con Xi Jinping y un encuentro trilateral con el mandatario chino y el presidente ruso, Vladímir Putin, para abordar asuntos de seguridad internacional, comercio y armamento nuclear.

De acuerdo con agencias internacionales, Trump buscó aprovechar su visita a Asia para impulsar acuerdos económicos y explorar nuevas conversaciones sobre los programas nucleares de Rusia, China y Corea del Norte.

La gira comenzó en Manila, Filipinas, donde el presidente estadounidense tenía previsto participar en encuentros con líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), antes de trasladarse a Shenzhen.

El eventual encuentro con Kim representaría el primer contacto presencial entre ambos mandatarios desde junio de 2019, cuando se reunieron en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas. En aquella ocasión, Trump cruzó brevemente hacia territorio norcoreano, pero el encuentro no logró reactivar las negociaciones sobre desnuclearización.

Meses antes, en febrero de 2019, ambos líderes celebraron una cumbre en Hanói, Vietnam, que terminó sin acuerdos debido a las diferencias sobre el desarme nuclear y el levantamiento de sanciones económicas.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump expresó su interés por restablecer el diálogo con Kim, con quien aseguró mantener una buena relación personal. Sin embargo, Pionyang condicionó cualquier acercamiento a un cambio en la política estadounidense.

Según la agencia surcoreana Yonhap, funcionarios estadounidenses señalaron el 13 de noviembre que no existían planes para un encuentro con Corea del Norte durante la gira presidencial. Las declaraciones posteriores de Trump abrieron nuevamente esa posibilidad, aunque sin confirmación diplomática.

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