Cruz Azul tiene en sus manos cerrar el torneo Apertura 2026 como líder general cuando visite este domingo 22 de noviembre a las Chivas en el cierre de la fase regular. Al mismo tiempo que pelea por la cima, la directiva celeste se encuentra a una firma de asegurar la continuidad del defensa colombiano Willer Ditta hasta el verano de 2029.

El compromiso en Guadalajara representa una final adelantada para La Máquina, pues los rojiblancos llegan como rivales directos para arrebatarle el puesto de honor en la clasificación. Una victoria frente al Rebaño Sagrado le garantiza de manera automática el primer lugar sin depender de ningún otro resultado en la jornada 17.

?Cruz Azul le renovó contrato a Willer Ditta.

*??Su vínculo vencía en junio de 2028 y se le renovó hasta mediados de 2029, con un incremento salarial. ?https://t.co/V1NYuoJ1aQ pic.twitter.com/dZJNYTEVo9 — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 17, 2026

Si Cruz Azul firma un empate este domingo en territorio tapatío, necesitará que el América no haya derrotado un día antes a los Tigres en Monterrey para conservar la cima. Por el contrario, una derrota ante el Guadalajara entregaría el liderato general directamente en manos de los rojiblancos o de las Águilas.

Más allá de la urgencia deportiva por terminar en lo más alto y encaminarse hacia el bicampeonato de la Liga MX, la cúpula de La Noria trabaja a marchas forzadas para blindar la columna vertebral del plantel. La prioridad absoluta de los altos mandos es mantener a los futbolistas que sostienen el éxito reciente de la institución, encabezados por el zaguero cafetalero.

Versiones que trascienden desde el entorno celeste indican que las negociaciones para extender el vínculo laboral de Willer Ditta avanzan en un 98 por ciento y solo restan detalles administrativos. El nuevo acuerdo contempla una ampliación de contrato hasta mediados de 2029, acompañada de una mejora salarial importante para el futbolista.

El pacto también incluye un incremento considerable en su cláusula de rescisión para proteger el patrimonio de Cruz Azul ante el interés de clubes extranjeros en futuros mercados de fichajes. Desde el arranque de las pláticas, tanto la directiva cementera como el entorno del jugador mostraron total disposición y posturas muy cercanas para llegar a buen puerto.

Cruz Azul trabaja en blindar a Willer Ditta con una renovación a largo plazohttps://t.co/Rmj5R2hi4C — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 17, 2026

Willer Ditta arribó a Cruz Azul en el año 2023 y debutó oficialmente con la camiseta celeste el 14 de julio de aquella temporada en una derrota 1-2 frente a Tijuana correspondiente a la jornada 3. Desde aquel encuentro, el central sudamericano se adueñó de la titularidad y se convirtió en el líder indiscutible de la defensa.

A lo largo de su estancia en La Noria, el zaguero acumula 155 partidos disputados en todas las competencias oficiales y presume un palmarés envidiable. En sus vitrinas ya figuran un título de Liga MX, una Copa de Campeones de la Concacaf y un trofeo de Campeón de Campeones, además de haber sido distinguido como el mejor defensa central del futbol mexicano en la temporada 2024-2025.

Seguir leyendo:

– Cruz Azul está de vuelta para apostar por el bicampeonato con su quinta victoria al hilo

– Los Pumas a punto de amarrar fichaje de Robert Morales en medio de ofertas de peligrosos tiburones

– Raúl Gutiérrez no se arrepiente de asistir al homenaje del América pese a perder la chamba en el Cruz Azul Femenil











