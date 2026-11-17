La excónsul general de Honduras en Atlanta, Ada Evila Serrano Núñez, fue arrestada junto a sus dos hijos adultos y un antiguo empleado del consulado, señalados por las autoridades federales de participar en un presunto esquema de sobornos y lavado de dinero relacionado con la prestación de servicios consulares.

De acuerdo con información de la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Georgia, Serrano, de 72 años, habría utilizado su posición como representante consular para exigir pagos en efectivo a ciudadanos hondureños que necesitaban citas para tramitar pasaportes, documentos de viaje, servicios notariales y otros registros oficiales.

Serrano ocupó el cargo de cónsul general en Atlanta desde julio de 2022 hasta marzo de 2026.

Según los documentos judiciales, el esquema habría comenzado alrededor de julio de 2023 y consistía en exigir dinero a una empresa de transporte de Tennessee cuyos clientes viajaban hasta Atlanta para realizar trámites en el consulado hondureño.

La compañía, que también ayudaba a gestionar las citas, supuestamente debía entregar un pago en efectivo por cada persona que buscaba acceder a los servicios consulares.

ATLANTA ? In the first-ever prosecution under the U.S. Foreign Extortion Prevention Act, Ada Evila Serrano Nuñez, a consul general of Honduras from July 2022 through March 2026, has been arrested for allegedly using her former position to demand cash bribes to allow Honduran? pic.twitter.com/xof6ZXDbh5 — US Attorney NDGA (@NDGAnews) November 16, 2026

Las autoridades sostienen que el dinero era recibido a través de intermediarios, entre ellos empleados del consulado, y posteriormente entregado a los dos hijos de la exfuncionaria.

Los hijos, identificados como Luis Euceda Serrano, de 39 años, y Angel Euceda Serrano, de 42, presuntamente depositaban el efectivo en sus cuentas bancarias personales, mediante transacciones de entre $100 y $6,000 dólares, con el propósito de ocultar el origen de los fondos.

La investigación estima que Serrano habría recibido más de $375,000 dólares en sobornos durante el período investigado.

Cuatro personas bajo arresto

Además de la excónsul y sus dos hijos, fue detenido Mario Antonio Castellanos Velásquez, de 63 años, residente de Atlanta y antiguo integrante del personal del consulado hondureño.

De acuerdo con las autoridades, Serrano enfrenta cargos por presuntamente exigir sobornos, conspirar para cometer extorsión relacionada con funcionarios extranjeros y conspirar para lavar dinero.

La exfuncionaria fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y compareció ante una jueza federal. Los otros tres implicados también fueron detenidos y presentados ante las autoridades judiciales.

Los cuatro permanecen bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos mientras avanzan los procedimientos legales.

El Departamento de Justicia destacó que este proceso representa el primer caso penal presentado bajo la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (Foreign Extortion Prevention Act), legislación que prohíbe a funcionarios extranjeros exigir o aceptar sobornos dentro de Estados Unidos o de empresas estadounidenses.

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