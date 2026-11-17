Estados Unidos perdió su estatus de país libre de sarampión después de registrar diez muertes y más de 5,400 contagios durante 2026, un retroceso sanitario que puso fin a 26 años de reconocimiento internacional por la eliminación de la enfermedad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció este martes 17 de noviembre la decisión, después de que una comisión de especialistas determinó que el virus mantuvo una transmisión continua durante al menos 12 meses, condición suficiente para retirar la certificación.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Estados Unidos acumuló 5,412 casos en 47 estados y territorios, más del doble de los 2,289 registrados en 2025. Fue el mayor nivel de contagios desde 1991, cuando se notificaron 9,643 infecciones.

El balance de fallecimientos aumentó a diez después de que las autoridades sanitarias de Pensilvania y Wisconsin informaron sobre dos nuevas muertes.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, advirtió sobre la importancia de mantener los esfuerzos de vacunación.

“La eliminación del sarampión no es un trofeo que se gana una vez y se guarda en un estante. Es un logro que debemos salvaguardar cada día cerrando las brechas de inmunidad y asegurándonos de llegar a todas las comunidades”, afirmó.

México y Bolivia también perdieron la certificación

La OPS confirmó que México y Bolivia también perdieron su condición de países libres de transmisión endémica de sarampión. En México, el resurgimiento incluyó un brote de gran magnitud en Chihuahua, aunque las autoridades reportaron una tendencia descendente en los contagios.

El organismo explicó que la pérdida del reconocimiento no significó que toda la población estuviera expuesta, sino que la enfermedad recuperó una circulación sostenida en determinadas comunidades.

Barbosa señaló que el principal desafío fue el aumento de personas sin protección suficiente, particularmente quienes no completaron sus esquemas de vacunación.

La OPS recomendó mantener una cobertura de al menos 95% con dos dosis de la vacuna para interrumpir la transmisión y prevenir nuevos brotes.

Por su parte, Daniel Salas, responsable de inmunización del organismo, señaló que Estados Unidos necesitaba responder rápidamente ante cada caso y mejorar la coordinación entre autoridades estatales.

Según la OPS, hasta el 13 de noviembre las Américas registraron 58,213 casos confirmados y 82 fallecimientos durante 2026, frente a 12,806 contagios en el mismo periodo del año anterior.

La pérdida de la certificación representó un retroceso para la salud pública regional y evidenció las consecuencias de la disminución de la cobertura de vacunación frente a una enfermedad que permaneció controlada durante décadas.

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