El secretario interino de la Marina, Hung Cao, enfrentó cuestionamientos de legisladores republicanos y demócratas durante una audiencia de confirmación en el Senado, donde tuvo que responder por los problemas de salud mental entre los marineros, las consecuencias de la guerra contra Irán y los retrasos en los programas de construcción naval.

La comparecencia del martes 17 de noviembre se prolongó durante dos horas y media ante el Comité de Servicios Armados y estuvo marcada por enfrentamientos con senadores que cuestionaron su capacidad para dirigir la Armada y su disposición para expresar desacuerdos con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente Donald Trump.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando la senadora Kirsten Gillibrand, demócrata por Nueva York, interrogó a Cao sobre ocho intentos de suicidio registrados entre integrantes del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln durante un despliegue prolongado. El funcionario había descrito anteriormente esos episodios como medidas de mitigación y defendido la respuesta de la Marina ante las dificultades de los tripulantes. Gillibrand rechazó esa caracterización y lo acusó de minimizar un problema de salud mental que afecta a los integrantes de las fuerzas armadas.

“Por favor, no llamen atenuantes a los intentos de suicidio. Es un insulto. Es un insulto para estos hombres y mujeres que dedican su vida a las fuerzas armadas”, reclamó la legisladora. Cao respondió que uno de los marineros que cayó por la borda no pretendía quitarse la vida y que llevaba puesto un chaleco salvavidas.

“¿Qué intentaba hacer? ¿Nadar hasta Guam?”, cuestionó Gillibrand, quien calificó la respuesta del funcionario como “inhumana” e “inadecuada”.

El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona y expiloto naval, también presentó denuncias recibidas en su oficina sobre las condiciones de alimentación e higiene en otros buques, entre ellos el USS George Washington y el Grupo Anfibio Boxer. Según los testimonios, algunos marineros habrían perdido más de 20 kilos durante seis meses de despliegue.

here's a supercut from the Hung Cao hearing, during which the nominee repeatedly characterized attempted suicides as "suicide mitigations" and compared starving sailors to spoiled children who refuse to eat unless they get the exact meal they want pic.twitter.com/42zZeNQFr5 — Aaron Rupar (@atrupar) November 17, 2026

Senadores cuestionan su postura frente a la guerra contra Irán

La participación estadounidense en el conflicto de Oriente Medio también provocó enfrentamientos. La senadora Tammy Duckworth, demócrata por Illinois, preguntó repetidamente si Cao había recomendado a Hegseth terminar la guerra debido a sus consecuencias sobre la preparación operativa de la Marina. El funcionario respondió que el secretario de Defensa conocía su posición sobre las necesidades de la Armada, pero Duckworth lo acusó de evitar asumir responsabilidades. “No puedo votar por ti porque vas a ser otro adulador”, le dijo.

La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, cuestionó además el costo del bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz. Cao reconoció que no conocía la cifra diaria, aunque confirmó una estimación independiente de 32.5 millones de dólares. Tampoco proporcionó una evaluación sobre los daños ocasionados por los ataques iraníes al cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Bahréin.

Acting Navy Secretary Hung Cao: "You see it as eight suicide attempts. I see it as eight suicide mitigations." pic.twitter.com/eH0axFEN4e — Aaron Rupar (@atrupar) November 17, 2026

Construcción naval y requisitos para su confirmación

Otros cuestionamientos estuvieron relacionados con el retraso en la construcción de portaaviones y la posibilidad de recuperar las catapultas de vapor tradicionales para sustituir el sistema electromagnético EMALS. El senador republicano Roger Wicker, presidente del comité, advirtió que regresar a la tecnología de vapor sería inaceptable.

Cao también recibió críticas por no informar oportunamente al Congreso sobre la destitución de tres mandos del submarino USS South Dakota, después de un incidente que estuvo cerca de terminar en tragedia. El funcionario reconoció que no tenía justificación para omitir esa comunicación y prometió establecer procedimientos para informar al Legislativo.

Su confirmación requiere además una exención del Congreso, debido a que se retiró del servicio activo en 2021 y no ha cumplido los siete años que establece la legislación federal para ocupar el cargo civil. Cao, quien llegó a Estados Unidos como refugiado vietnamita y sirvió durante 25 años en la Marina, defendió su trayectoria y prometió concentrarse en proteger a los marineros, impulsar la construcción naval y garantizar la seguridad nacional.

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