Los restos de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fueron cremados el 16 de noviembre en una funeraria de Guadalajara, Jalisco. Sus cenizas habrían sido retiradas por familiares con la intención de trasladarlas a Culiacán, Sinaloa, su ciudad natal.

De acuerdo con información difundida por medios como Reforma, familiares del exnarcotraficante retiraron las cenizas del recinto, en medio de un operativo discreto y sin que se habilitara una sala para velación pública.

Personal de la funeraria habría confirmado que la decisión de cremar los restos respondió a la voluntad de la familia y a los deseos que Félix Gallardo manifestó antes de morir.

Y es que, en el pasado, el exlíder criminal había expresado en una entrevista televisiva su deseo de ser sepultado junto a un árbol, e incluso mencionó que su familia preparaba un espacio para cumplir esa voluntad.

Esta fue la única entrevista que concedió Miguel Ángel Félix Gallardo en los 37 años que vivió en prisión.



El fundador del Cártel de Guadalajara habló en 2021 a Telemundo sobre su vida, sus enfermedades, el Caso Camarena y cómo veía ya la muerte de cerca.? pic.twitter.com/MwqN3YYZAu — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 16, 2026

Sin embargo, la ciudad de Culiacán, Sinaloa, también representa el lugar en donde Félix Gallardo inició su carrera criminal junto a capos como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca.

Murió a los 80 años en Guadalajara

Miguel Ángel Félix Gallardo falleció el domingo 15 de noviembre, alrededor de las 14:00 horas, en el Hospital Country 2000, ubicado en Guadalajara, a consecuencia de una falla orgánica múltiple.

El fundador del Cártel de Guadalajara había sido trasladado de urgencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande durante la tarde del viernes 13 de noviembre, luego de presentar complicaciones de salud relacionadas con bajos niveles de oxigenación.

Su fallecimiento ocurrió mientras cumplía condenas que sumaban 77 años de prisión, relacionadas con delitos vinculados al narcotráfico y el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

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