La muerte de Abel Núñez, un futbolista juvenil de 17 años, provocó una ola de mensajes de despedida en el fútbol argentino. El jugador del Fútbol Club Ezeiza falleció el domingo en Buenos Aires, tres días después de sufrir un fuerte impacto en el rostro durante un encuentro de quinta división frente a Deportivo Muñiz, correspondiente a un torneo juvenil de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

???? Tras sufrir un golpe en la cabeza en un partido, que derivó en una intervención quirúrgica, falleció Abel Núñez; futbolista del F.C. Ezeiza.



El club disputa el Torneo Promocional Amateur. pic.twitter.com/UPpchlo4YZ — Diario Olé (@DiarioOle) November 16, 2026

El fallecimiento movilizó a las instituciones en las que desarrollaba su actividad deportiva. Además del FC Ezeiza, Núñez formaba parte de Nueva Estrella, un club donde practicaba fútbol sala. Ambas entidades suspendieron sus actividades en señal de duelo y compartieron mensajes para recordar al joven.

La AFA también expresó sus condolencias. A través de una publicación en X difundida el lunes, la entidad envió su apoyo a los familiares y seres queridos del futbolista. Su presidente, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, se sumó al mensaje con una despedida personal: “Que en paz descanses, Abel”.

Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Abel Núñez, quien formó parte de las divisiones inferiores de F.C. Ezeiza.



En este difícil momento, quiero hacer llegar mis más sinceras condolencias y un abrazo enorme a su familia, amigos y seres queridos.



Que en paz? — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 16, 2026

El impacto durante el partido y los días posteriores

El episodio ocurrió el 12 de noviembre, cuando Núñez recibió un pelotazo en la cara tras un despeje de un defensor de Deportivo Muñiz. El joven cayó sobre el terreno de juego y presentó signos de descompensación, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital cercano.

Allí fue intervenido quirúrgicamente por un traumatismo de cráneo. Pese a la atención médica recibida, no logró recuperarse de las lesiones y murió el domingo, tres días después del incidente.

Un testigo que presenció el encuentro relató que el balón salió con mucha fuerza y golpeó al juvenil de lleno en el rostro. Según su descripción, Núñez recibió el impacto “como un nocaut” y se desvaneció poco después, según reseñaron Infobae y TN.

El futbolista había nacido en 2008 y vivía cerca de las instalaciones del FC Ezeiza, institución en la que jugaba. Su muerte generó una profunda conmoción entre compañeros, entrenadores y miembros de los clubes que integraban su vida deportiva.

Los clubes y la AFA despidieron al juvenil

El FC Ezeiza compartió un mensaje para expresar el dolor de la institución por la pérdida de uno de sus jugadores. En la publicación, destacó la juventud de Núñez y el futuro que tenía por delante.

“Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar”, expresó el club.

Nueva Estrella también utilizó sus redes sociales para rendir homenaje al joven. La entidad de fútbol sala manifestó que la tragedia dejaba en segundo plano cualquier actividad deportiva y puso el foco en acompañar a las personas cercanas al futbolista.

“Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar”, publicó.

La AFA, por su parte, transmitió sus condolencias a la familia y al entorno de Núñez mediante un mensaje institucional: “La Asociación del Fútbol Argentino envía sus condolencias a la familia y seres queridos de Abel Núñez, juvenil del F.C. Ezeiza. ¡Mucha fuerza en este momento!”.

La muerte del jugador dejó de luto a las dos instituciones donde practicaba fútbol y generó muestras de solidaridad desde el ámbito del fútbol argentino.

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