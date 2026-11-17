La sanción de 12 partidos impuesta al portero Jesús Owono tras el choque en el que murió el futbolista Jesús de Miguel abrió un debate sobre la responsabilidad del jugador y las consecuencias de aquella acción. Gerard Piqué, propietario del Andorra y exdefensor del Barcelona y de la selección española, cuestionó que el castigo disciplinario haya tenido en cuenta el desenlace fatal del incidente y no únicamente las características de la jugada.

En un vídeo publicado en TikTok a última hora del lunes, Piqué sostuvo que el guardameta no debe cargar con la responsabilidad de todo lo ocurrido. El exfutbolista también reconoció que la tragedia tendrá un impacto mucho más prolongado que la suspensión deportiva, ya que Owono necesitará tiempo para estar en condiciones de regresar a las canchas.

“Creo sinceramente que imponerle la máxima suspensión a Jesús por esta falta lo coloca en una posición que no se merece, porque él no tiene la culpa de todo lo que pasó”, expresó.

Gerard Piqué critica la sanción de 12 partidos a Jesús Owono e insiste en que fue un accidente.



"La sanción de 12 partidos a Jesús Owono lo que hace es culpabilizarle de unas consecuencias de las que él no tuvo la culpa. La sanción tiene que ser por la acción, no por las? pic.twitter.com/CRmkMnx48K — Terreno Viral (@terrenoviral) November 16, 2026

Piqué insistió en que la sanción debía responder a la acción protagonizada por el arquero y no a la muerte del delantero del Tenerife, de 30 años, conocido como “Demi”. De Miguel falleció a la mañana siguiente del encuentro disputado el 2 de noviembre en Tenerife.

“No hay sanción que nos pueda devolver a Demi”, afirmó el propietario del Andorra, quien también cuestionó el efecto que puede tener la decisión disciplinaria sobre la percepción pública del guardameta.

El accidente y la investigación por la muerte de De Miguel

La colisión ocurrió cerca del final del partido, cuando De Miguel perseguía un balón aéreo en el centro del campo. Owono había salido lejos de su área y terminó golpeando al delantero en el pecho. Después del impacto, el futbolista sufrió un paro cardíaco y murió al día siguiente.

El portero fue expulsado durante el encuentro. Posteriormente, el comité disciplinario determinó que había utilizado “fuerza excesiva” y le impuso una suspensión de 12 partidos.

Owono expresó su pesar por lo sucedido mediante un comunicado difundido a través de su club, en el que también transmitió sus condolencias a los familiares de De Miguel.

El caso, además, está bajo investigación policial por posible homicidio involuntario. La legislación española establece que las muertes por causas no naturales, incluidos los accidentes, deben pasar por una investigación judicial. Sin embargo, la fiscalía ha señalado que considera poco probable que se abran procedimientos penales.

Piqué recordó que una entrada en otro partido le había costado una suspensión de tres encuentros y mencionó también un choque que protagonizó con Víctor Valdés, entonces su compañero en el Barcelona, en 2012. Según explicó, jugadores, exjugadores y entrenadores habían calificado lo ocurrido entre Owono y De Miguel como un accidente.

El regreso de Owono dependerá de su estado personal

La situación del arquero también plantea interrogantes sobre cuándo podrá volver a competir. La semana pasada, el seleccionador de Andorra, Carles Manso, declaró que será el propio Owono quien determine cuándo se encuentra preparado para regresar a la actividad.

Piqué considera que el futbolista necesitará más tiempo del que establece la sanción para afrontar nuevamente un partido. Su crítica no estuvo dirigida a cuestionar la gravedad de la muerte de De Miguel, sino a separar las consecuencias de la tragedia de la responsabilidad deportiva que corresponde a la acción del guardameta.

“Esta sanción hace que parezca que él fue el responsable de las consecuencias de lo sucedido. La sanción debería haber sido por su acción, no por las consecuencias”, concluyó.

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