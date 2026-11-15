Volvió la sonrisa del fútbol: Ronaldinho debuta a los 46 años en la tercera división de Italia

La pequeña ciudad de Rávena vivió una jornada especial con el regreso de Ronaldinho Gaúcho a un campo de fútbol. Más de 11 años después de su último partido como profesional, el brasileño volvió a jugar a los 46 años con la camiseta del Ravena, equipo de la tercera división italiana, y disputó los primeros 45 minutos del derbi frente al Forlì en el estadio Bruno Benelli.

Su participación no pasó inadvertida: intervino en la jugada que permitió a su equipo adelantarse en el marcador. A los 36 minutos, Ronaldinho entregó el balón a Lorenzo Lonardi, quien asistió a Giulio Donati para establecer el 1-0. El brasileño dejó el terreno de juego en el descanso, entre aplausos, saludos y sonrisas de los aficionados.

Ronaldinho con 46 años está jugando de titular con el Ravenna en la tercera división de Italia. Es un partido de liga oficial.



Recibió de espaldas, la aguantó y participó en el gol de su equipo. La magia no se acaba nunca. pic.twitter.com/MHbWUGwYI3 — Juez Central (@Juezcentral) November 15, 2026

La expectativa por su presencia obligó a ampliar la capacidad del estadio. El recinto recibió 1,800 asientos adicionales y alcanzó un aforo de 6,500 espectadores. Bengalas y fuegos artificiales acompañaron una jornada que convirtió a esta ciudad de aproximadamente 156,000 habitantes, situada a 75 kilómetros de Bolonia, en uno de los centros de atención del fútbol internacional.

Un regreso con detalles de su época como estrella

La imagen de Ronaldinho volvió a recordar sus años como uno de los futbolistas más reconocidos del mundo. Antes del encuentro apareció de la mano de un niño, con quien compartió bromas y sonrisas. Utilizó guantes y manga larga para protegerse del frío, además de llevar el cabello recogido con una cinta, un estilo que lo acompañó durante buena parte de su carrera.

El uniforme también fue diseñado especialmente para su regreso. La equipación blanca y dorada incorporó el monograma «10 R», una tipografía inspirada en las clásicas botas Nike Total 90 y elementos gráficos basados en los mosaicos bizantinos de Rávena.

Ronaldinho vs Forli



46 years old pic.twitter.com/CiPo8Mwzfi — c0mp (@c0mpmilano) November 15, 2026

Dentro del campo, el brasileño comenzó a intervenir desde los primeros minutos. En el séptimo solicitó ejecutar un tiro de esquina que no encontró destinatario y, poco después, intentó filtrar un pase cerca del área rival que fue interceptado. En el minuto 13 consiguió conectar una acción similar y, cinco minutos más tarde, colocó un centro preciso desde otro córner que Giulio Donati remató antes de que el portero del Forlì rechazara el disparo.

Su última acción destacada antes del descanso llegó cuando recibió el balón en el mediocampo y lo protegió ante la presión de un adversario. El rival terminó derribándolo y se disculpó inmediatamente. Ronaldinho aceptó el gesto con una sonrisa, en una escena que reflejó el ambiente distendido de su regreso.

De campeón del mundo a embajador del Ravena

Habían transcurrido 4,068 días, equivalentes a 11 años, un mes y 20 días, desde su anterior etapa como futbolista profesional. Ronaldinho, campeón mundial con Brasil en 2002 y ganador del Balón de Oro en 2005, volvió a vestirse de corto después de una trayectoria que incluyó clubes como Gremio, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense.

Durante su etapa en el Barcelona conquistó cinco títulos: dos ligas españolas, una Liga de Campeones y dos Supercopas de España. Con el Milan también ganó el campeonato italiano en 2011. En el partido frente al Forlì estuvo cerca de alcanzar los 300 goles en su carrera, aunque no consiguió marcar.

El brasileño había llegado a la ciudad el viernes y fue recibido por Ignazio Cipriani, presidente del Ravena, con quien mantiene una buena relación. Su incorporación responde principalmente a una estrategia comercial y de expansión internacional de la marca del club.

El proyecto impulsado por Cipriani busca darle mayor proyección a la institución, no solamente dentro del fútbol, sino también en espacios relacionados con la cultura, la moda y la identidad contemporánea. Ronaldinho, por su parte, había explicado que quería recuperar la alegría de competir, transmitir entusiasmo a sus compañeros y ayudar al equipo. Durante su presentación manifestó que aspiraba a ganar y completar una temporada “espectacular”.

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