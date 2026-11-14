Dinamarca arruina el homenaje a Cristiano Ronaldo con tremenda arrastrada de 4-1 a Portugal

La selección de Dinamarca le arruinó por completo el homenaje a Cristiano Ronaldo tras propinarle una tremenda arrastrada de 4-1 a Portugal en el Estadio Municipal de Braga, convirtiendo lo que prometía ser una velada emotiva para despedir al máximo ídolo lusitano en una auténtica pesadilla futbolística donde sus excompañeros salieron exhibidos frente a su propia afición en la Liga de Naciones.

Todo estaba puesto para una fiesta inolvidable desde la ceremonia protocolaria, instante en que los seleccionados portugueses saltaron al terreno de juego portando todos la emblemática camiseta con el dorsal número 7 mientras entonaban el himno nacional en honor al Comandante, quien la semana pasada anunció su retiro internacional tras 23 años de gloria.

Portugal’s players paid tribute to Cristiano Ronaldo in their first game since his retirement from international soccer pic.twitter.com/PUOYfmJXJc — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 14, 2026

Sin embargo, en cuanto rodó el balón bajo la lluvia de Braga, el equipo dirigido por Jorge Jesus se olvidó de honrar la mística del Bicho y mostró una versión gris, sin alma y llena de desatenciones defensivas que los daneses aprovecharon sin piedad para abollarle la corona al vigente campeón del torneo.

BICICLETA, ENGANCHE Y ZAPATAZO? ¡GOLAZO DE HOJLUND PARA ANOTAR SU DOBLETE Y EL 3-0 DE DINAMARCA COMO VISITANTE VS. PORTUGAL!



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La fiesta comenzó a venirse abajo al minuto 43 con un penalti cobrado por Pierre-Emile Hojbjerg tras una inocente mano de Rúben Dias, pero la verdadera humillación llegó en el arranque del segundo tiempo cuando Rasmus Hojlund se dio un festín con un doblete fulminante a los minutos 50 y 57 que dejó helado al estadio.

Con Gonçalo Ramos totalmente desaparecido en el ataque y sin nadie que cargara con el peso ofensivo que durante dos décadas asumió Ronaldo, el cuadro visitante remató la faena al 75 mediante un cabezazo de Joachim Andersen, dejando el gol de Bernardo Silva en el agregado como un triste consuelo que no maquilló el ridículo en casa.

Este descalabro representa el primer golpe duro para Jorge Jesus en cinco partidos al frente de la Seleçao y deja en el aire el liderato del grupo rumbo a los cuartos de final, obligando a los portugueses a jugarse el primer puesto el próximo martes en su visita a Gales ya sin su eterno salvador en la cancha.

¿HAY GOLAZOS DE CABEZA? ¡¡HAY GOLAZOS DE CABEZA!! Tremendo testazo de Andersen tras el tiro libre de Jensen para anotar el 4-0 de Dinamarca vs. Portugal. ¡Duro golpe en Braga!



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Mientras tanto, lejos de este desastre deportivo, el astro de 41 años ya planea su propio partido de despedida definitiva en Arabia Saudita con un amistoso entre el Al-Nassr y Portugal, donde sueña con invitar a Lionel Messi, aunque deja fuera al Real Madrid y veta por completo a Jorge Jesus tras las rencillas que provocaron su adiós de la selección.

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