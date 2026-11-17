El exdelantero inglés Wayne Rooney reveló que la soledad y una profunda oscuridad emocional lo llevaron a contemplar el suicidio en el punto más alto de su fama mundial. El histórico goleador del Manchester United confesó en el podcast Life At The Midpoint con Gabby Logan que, detrás del brillo de los estadios, pasaba varios días encerrado bebiendo alcohol en su casa.

A sus 41 años, el exatacante y excapitán de la selección de Inglaterra relató que el peso de la exposición pública lo empujó a un aislamiento extremo que pocos imaginaban en su entorno. Rooney explicó que llegó a un punto en el que simplemente no quería estar cerca de nadie, evitaba caminar por las calles e incluso se negaba a entrar a las tiendas para no cruzarse con la gente.

Wayne Rooney says that he contemplated suicide during his time at Manchester United.



Rooney is United’s all-time top scorer with 253 goals in 559 appearances but said that what should have been the happiest time of his career “was probably the lowest point because of the selfish? pic.twitter.com/0TSuem5oK1 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 17, 2026

El ídolo de Old Trafford detalló que el futbol profesional impone una coraza donde los jugadores sienten la obligación de proyectar una imagen de invulnerabilidad permanente ante la afición.

Bajo esa presión constante por no mostrar ningún signo de debilidad, el exartillero optó por disimular su tormento interior y esconderse incluso de su propio hijo Kai para que no lo viera en ese estado.

Durante aquella etapa en la que su carrera deportiva marchaba en lo más alto con los Red Devils, el exfutbolista reconoció que en el terreno de juego siempre se sintió cómodo y protegido.

Sin embargo, apenas cruzaba la línea de cal hacia su vida privada, enfrentaba un vacío abrumador y una serie de problemas personales que no sabía cómo gestionar ni compartir con sus seres queridos.

Wayne Rooney has revealed he struggled with his mental health during the peak of his playing career.



Rooney says he opened up to his wife, Coleen and worked with a therapist to help his recovery. pic.twitter.com/z5PMEydncU — BBC Sport (@BBCSport) November 17, 2026

El nacido en Liverpool admitió que la situación se volvió insostenible cuando se dio cuenta de que acababa de contraer matrimonio y debutar como padre, pero vivía su peor crisis emocional. Lo que en apariencia debía representar la etapa más plena y feliz de su existencia se transformó en un infierno marcado por la culpa y por conductas que él mismo calificó como egoístas.

Ante el deterioro de su salud mental y el riesgo de no encontrar salida, el exdelantero decidió dar el paso de acudir con un terapeuta profesional para intentar comprender el origen de su colapso.

Ese acompañamiento especializado resultó fundamental para desmenuzar la tormenta silenciosa que atravesaba mientras millones de aficionados celebraban sus goles cada fin de semana en Inglaterra.

El testimonio del exjugador británico vuelve a poner sobre la mesa el costo oculto que enfrentan las máximas figuras del balompié internacional cuando se apagan los reflectores del estadio. Más allá de los trofeos, los contratos millonarios y los récords históricos en la Premier League, la confesión de Rooney desnuda la vulnerabilidad humana que suele esconderse detrás de los ídolos deportivos.

#Football | ?? Wayne Rooney a "envisagé le suicide".



??????? L’ancien attaquant anglais confie dans le podcast britannique Life At The Midpoint qu’il a eu des pensées suicidaires quand il était au sommet de sa carrière. pic.twitter.com/osMsO8Mgow — francetvsport (@francetvsport) November 17, 2026

Rooney superó esa etapa con una transformación impresionante que abonó en su cambio mental, físico y personal, que le ha permitido enfrentar la etapa de la madurez de una mejor forma.

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