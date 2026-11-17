Mauricio Pochettino le puso fin a su corta estancia con Estados Unidos recetándole una doble dosis a Haití con victoria de 2-0 en Cincinnati, resultado que se suma al 6-0 del pasado sábado en Miami y que enmarca una gestión del argentino donde dirigió 36 encuentros con 22 victorias, dos empates y 12 derrotas, pero sin dar el golpe de autoridad en el pasado Mundial 2026.

Con este contundente marcador global de 8-0 en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, el estratega argentino dejó instalado al equipo en el Final Four antes de partir rumbo al Manchester United, en un fichaje sorpresivo y que estuvo enmarcado por el mal sabor de boca que dejó entre los norteamericanos por romper de tajo su compromiso con el USMNT.

¡JULIAN HALL! ¡EL JUVENIL ESTADOUNIDENSE SIGUE HACIENDO GOLES! ????



Recibe dentro del área y la bombea sobre el portero rival? ¡2-0! ¡8-0 el global! ?



¡5 GOLES EN 6 PARTIDOS CON @USMNT! ?



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El compromiso disputado la noche de este martes en el TQL Stadium marcó el cierre definitivo de la era Pochettino en el banquillo de las barras y las estrellas. La despedida estuvo sellada por el golazo de su máximo referente, Christian Pulisic, para ahora esperar el Final Four de la Concacaf Nations League, instancia a la que se espera que también avance México.

A partir de este miércoles, el timonel sudamericano asumirá las riendas de los Red Devils en la Premier League tras aceptar la oferta del club inglés la semana pasada en su regreso a esta poderosa liga después de haber dirigido al Southampton de 2013 a 2014, Tottenham de 2014 a 2018 y al Chelsea de 2023 a 2024.

Aunque la eliminatoria estaba sentenciada desde la primera exhibición en territorio floridano, el conjunto norteamericano no levantó el pie del acelerador y completó la doble dosis frente a su afición. Christian Pulisic abrió el camino durante la primera mitad con un golazo en un vistoso remate de tijera a centro de Weston McKennie, confirmando su peso como capitán.

En el complemento, el juvenil de 18 años Julian Hall sentenció la noche tras recibir un servicio preciso del propio McKennie y definir con frialdad frente al guardameta caribeño. Con esa diana, el joven atacante llegó a 5 goles con la camiseta nacional y ratificó la apuesta generacional que impulsó el entrenador argentino durante su ciclo.

Haití intentó maquillar la serie con un planteamiento más cauteloso que en el primer duelo, pero volvió a verse superado en ritmo y contundencia por los locales. El arquero Diego Kochen colgó su segundo cero consecutivo en la eliminatoria, respaldado por una defensiva que maniató por completo los escasos intentos ofensivos de la escuadra isleña.

¡GOLAAAAZO DE PULISIC! ¡GOLAZO DEL ?! ???



El futbolista del AC Milan se lanza de chilena para marcar el primero de Estados Unidos sobre Haití? ¡VAYA DEFINICIÓN! ?



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Durante su estancia condujo al anfitrión hasta los octavos de final del Mundial de 2026 y consolidó a una nueva camada de la Major League Soccer, pero quedó a deber en casa al no alcanzar siquiera las semifinales, lo que le generó muchos cuestionamientos por las exfiguras del cuadro de las barras y las estrellas.

Pese a que hace apenas unos meses había firmado su renovación hasta 2030, el llamado de Old Trafford resultó irresistible para el estratega argentino, quien calificó su marcha como una de las decisiones más difíciles de su carrera.

? ¿ERA GOL O NO ERA GOL? ?



El árbitro central dice que NO hay anotación de Estados Unidos, ¿Para ti es o no es? ??



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Mientras Pochettino viaja a Inglaterra para rescatar al Manchester United, la federación estadounidense dejará de manera interina a Steve Cherundolo en busca de un relevo definitivo rumbo a las semifinales de marzo.

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