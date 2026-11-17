La cantante, actriz y empresaria Selena Gomez quedó libre de cargos después de que un grupo de inversores decidiera retirar la demanda por fraude que pesaba en su contra en relación con la plataforma de salud mental Wondermind.

El conflicto legal se originó en agosto de 2026, cuando cinco empresarios que habían inyectado un total de 1,2 millones de dólares en la compañía en 2022 presentaron una denuncia ante un tribunal federal.

Los demandantes alegaban haber sido engañados bajo la promesa de que Gomez desempeñaría un rol activo de marketing, aprovechando su masiva influencia en redes sociales, y que la startup contaba con una millonaria valuación proyectada. Asimismo, sostenían que se enteraron del declive operativo de la firma a través de una investigación periodística publicada en 2025.

Sin embargo, la defensa de la estrella pop, encabezada por el abogado Mathew Rosengart, interpuso una moción de desestimación en la que calificó los señalamientos de infundados.

El equipo legal argumentó que la participación de Gomez en la compañía fundada junto a su madre, Mandy Teefey, y la empresaria Daniella Pierson se limitaba a un rol consultivo de apoyo y con una participación minoritaria, sin injerencia directa en la administración ejecutiva.

Tras el análisis de los argumentos presentados por la defensa, los denunciantes optaron por dar marcha atrás y cerrar el proceso judicial. A través de su representación legal, Rosengart confirmó la resolución y aseguró que la intérprete se encuentra satisfecha con la desestimación del caso, lo que le permite dejar atrás este episodio legal y enfocar nuevamente su atención en sus próximos proyectos artísticos y empresariales.

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