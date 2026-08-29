Selena Gomez pide ser desvinculada de la demanda por fraude contra Wondermind

La cantante y actriz Selena Gomez solicitó formalmente a un tribunal estadounidense ser excluida de la demanda colectiva por presunto fraude presentada por diversos inversores contra Wondermind, la plataforma enfocada en salud mental que cofundó junto a su madre, Mandy Teefey.

A través de una moción legal interpuesta por sus abogados, la artista calificó los señalamientos en su contra como “absurdos” e infundados, asegurando que su papel dentro del emprendimiento fue únicamente promocional y consultivo, sin participación en la administración o toma de decisiones financieras.

En el recurso presentado ante la corte, el equipo legal de la protagonista de “Only Murders in the Building” enfatizó que Gomez posee una participación accionaria minoritaria en la empresa y que acordó respaldar la iniciativa con la intención de apoyar el proyecto de su madre.

Según la documentación legal, la gestión operativa y el control directivo recaían por completo en Mandy Teefey y en la cofundadora Daniella Pierson, quienes se desempeñaban como co-CEOs y administradoras de la junta directiva.

La acción judicial original de los inversores acusa a la compañía, a Gomez y a las directivas de fraude en valores, fraude bajo el derecho común e incumplimiento de contrato. Los demandantes sostienen que la cantante incluyó compromisos de promoción en redes sociales y medios que nunca se cumplieron, y afirman que el desarrollo técnico y operativo prometido para la plataforma sufrió graves irregularidades.

Por estos motivos, los demandantes reclaman la devolución íntegra de sus inversiones, la indemnización por daños y perjuicios, y que la disputa sea resuelta mediante un juicio por jurado.

Ante esta situación, la defensa de la estrella busca desligarla de toda responsabilidad civil y legal. Sus representantes recalcaron que imputar responsabilidades administrativas a Gomez resulta contradictorio con la estructura corporativa real de Wondermind, reiterando que la artista jamás manejó fondos ni ejerció funciones ejecutivas.

La decisión final sobre si se desestima la demanda contra Selena Gomez quedará en manos del juez a cargo del caso.

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