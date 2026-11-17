La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, trasladó este martes a su homólogo chino, Xi Jinping, su voluntad de reforzar la cooperación comercial y las inversiones y pidió “avanzar hacia una relación económica más equilibrada y diversificada” tras las recientes tensiones comerciales.

Sheinbaum y Xi se vieron en la ciudad suroriental china de Shenzhen, donde la mandataria mexicana participará esta semana por primera vez en una cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pafícico (APEC).

Según la prensa oficial china, Sheinbaum afirmó que ambos países mantienen “planteamientos de desarrollo alineados” y expresó su interés en ampliar la colaboración en manufacturas, inteligencia artificial (IA) y agricultura.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Maxim Shemetov | AP

Por su parte, Xi defendió profundizar la cooperación bilateral en infraestructuras, tecnología y energías limpias y apostó por elevar las relaciones entre China y México “a un nivel superior”.

La mandataria mexicana también manifestó su disposición a impulsar los vínculos en comercio, inversiones y gestión de recursos hídricos durante la aplicación del ‘Plan México’, una estrategia con la que su Gobierno busca atraer inversiones, fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones.

“Estoy convencida de que este encuentro fortalecerá la colaboración entre nuestros gobiernos, en beneficio de nuestros pueblos”, declaró Sheinbaum, según un comunicado difundido por la Presidencia mexicana.

La nota señaló que los dirigentes conversaron asimismo sobre ciencia, salud, cultura, turismo y mitigación del sargazo, además de las posibilidades de colaboración en energías limpias.

Según otro comunicado de la Cancillería mexicana, las áreas de cooperación también abarcan los recursos hídricos -saneamiento y restauración de ríos o gestión sostenible del agua-, infraestructura, conservación de la biodiversidad, manejo de residuos, lucha contra el cambio climático o desarrollo de “ciudades resilientes”, poniendo a Shenzhen como ejemplo.

La Presidencia mexicana indicó que los integrantes de ambos gobiernos darán continuidad institucional a los “acuerdos alcanzados”, aunque no proporcionó más detalles.

Xi, por su parte, defendió estrechar los vínculos entre ambos países para impulsar sus respectivas estrategias de desarrollo.

Autoridades de México y China sostienen reunión de alto nivel. Crédito: Maxim Shemetov | AP

Tensiones comerciales

El mandatario chino pidió mantener la “confianza política mutua” y reforzar los intercambios a distintos niveles, además de colaborar en las celebraciones del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se cumplirá en 2027.

También propuso aumentar la coordinación en Naciones Unidas y otros organismos multilaterales y profundizar la cooperación entre China y América Latina.

El encuentro tuvo lugar después de que México aprobara en 2025 incrementos arancelarios de hasta el 50 % sobre determinados productos procedentes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China.

Las medidas, dirigidas a fomentar la producción nacional, afectan a las relaciones comerciales con Pekín, uno de los principales proveedores de mercancías de México.

XI Jinping. Crédito: Maxim Shemetov | AP

Antes de viajar a Shenzhen, Sheinbaum había señalado que el comercio no sería el asunto central de su reunión con Xi y descartado que el acercamiento a China perjudicara las negociaciones comerciales de México con Washington.

La cita se produjo poco antes de la reunión de líderes de las 21 economías de la APEC, prevista para el miércoles y el jueves, en la que Sheinbaum participará por primera vez como presidenta tras asumir el cargo hace más de dos años.

México, que organizará la cumbre del foro en 2028 -Sheinbaum invitó a Xi a asistir-, expresó además su disposición a reforzar la coordinación multilateral con China y a defender los intereses comunes de los países del ‘sur global’. EFE

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