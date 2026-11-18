A pesar del constante riesgo en se encuentra Estados Unidos al estar en guerra con Irán, Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), decidió faltar a la audiencia anual sobre amenazas mundiales, situación que desató severas críticas provenientes incluso del Partido Republicano.

Desde hace una década, se ha venido celebrando la señalada audiencia cuyo objetivo consiste en que públicamente se escuche al secretario de Seguridad Nacional, al director del FBI y al director de inteligencia nacional hablar sobre las amenazas que enfrenta Estados Unidos al tener enemigos en distintas partes del planeta.

Sin embargo, tanto el año pasado como este, Patel se ha rehusado a presentarse para rendir testimonio sobre el grado de riesgo en que se encuentra la nación y las medidas adoptadas por la agencia a su cargo para tratar de aminorar cualquier tipo y nivel de amenaza.

Para el evento efectuado este miércoles, acudieron Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional; y Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional.

Mientras que Kash Patel decidió enviar en su representación a Christopher Raia, veterano agente veterano quien actualmente funge como subdirector del FBI.

Homeland Security Committee Chair @RepGarbarino (R-NY) condemns FBI Director Kash Patel for not appearing at hearing on threats to the US: "Director Patel's refusal to testify marks a significant departure from well established committee precedent." pic.twitter.com/RhgGIrFmII — CSPAN (@cspan) November 18, 2026

Dicha acción causó un enorme malestar en Andrew Garbarino, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

“La fecha de la audiencia de hoy se le comunicó por primera vez al director Patel en agosto. No hubo ninguna sorpresa ni solicitud de último momento, y a pesar de los repetidos intentos durante varios meses para encontrar una fecha en la que pudiera testificar, el director dejó claro que no tenía intención de comparecer.

La negativa del director Patel a testificar supone una desviación significativa de los precedentes bien establecidos del comité.

El comité ha dejado claro, tanto en sus comunicaciones directas al FBI como a través de su trayectoria, que se trata de una audiencia en la que se espera que el director del FBI participe en representación de la agencia. Nuestro enfoque en las amenazas mundiales trasciende la política, y el director debe estar presente para informar al Congreso”, expresó el republicano ante varios representantes de los medios informativos presentes en el evento.

Adoptando una línea similar de pensamiento, Bennie Thompson, principal demócrata del comité que presidirá el próximo año, reprochó la falta de compromiso exhibida por Patel para cumplir con el deber de asistir a la audiencia y sacó a flote el derroche de recursos empleados para sus propósitos personales.

“La ausencia del director Patel por segundo año consecutivo limita la capacidad del comité para ejercer una supervisión eficaz en esta audiencia. El director Patel está eludiendo su responsabilidad de comparecer ante este comité, tal como ha eludido sus responsabilidades al frente de la principal agencia federal de aplicación de la ley del país.

Señor presidente, debería considerar una afrenta que el director encuentre tiempo para gastar el dinero de los contribuyentes volando al concierto de su novia, practicando snorkel VIP en un monumento conmemorativo de Pearl Harbor, celebrando con equipos de hockey e intimidando a los periodistas por informar sobre lo que no le gusta, pero no tenga tiempo para testificar ante este comité”, puntualizó.

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