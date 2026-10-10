El FBI de Kash Patel busca dar a la UFC un contrato exclusivo para entrenar a sus agentes

El FBI quiere recurrir a la UFC, la mayor promotora de artes marciales mixtas, para entrenar a sus agentes especiales en combate cuerpo a cuerpo, informó MS NOW. La propuesta de un contrato exclusivo por un año, impulsada bajo la dirección de Kash Patel, abre interrogantes sobre la decisión de elegir a la empresa sin una competencia abierta.

De acuerdo con un aviso publicado el 30 de septiembre en el portal federal SAM.gov, la agencia busca contratar directamente a la compañía para impartir entrenamiento táctico que combine técnicas de golpeo, agarres, derribos y otras habilidades de defensa personal. La justificación sostiene que la UFC es el único proveedor capaz de cubrir todos los requisitos con el nivel de especialización y dentro del plazo solicitado.

La propuesta todavía no equivale a un contrato adjudicado. El aviso contempla un periodo inicial de un año, durante el cual el FBI realizaría más investigaciones de mercado para preparar una futura contratación de largo plazo mediante un proceso competitivo.

Dana White, el aliado de Trump detrás de la propuesta

La elección de la UFC también ha llamado la atención por la relación entre su director ejecutivo, Dana White, y el presidente Donald Trump, quien mantiene una amistad pública con el empresario y es aficionado a las artes marciales mixtas.

Patel ya había anunciado una colaboración con la compañía en marzo de 2026. En aquella ocasión, luchadores activos y retirados participaron en un seminario de dos días en la academia del FBI en Quantico, Virginia, donde compartieron técnicas con estudiantes y personal de la institución.

“Estoy encantado de anunciar este seminario histórico entre el FBI y la UFC en Quantico”, declaró Patel en un comunicado difundido por la propia organización deportiva. También elogió a White por su trayectoria en la industria.

La relación entre ambos mundos ya había generado cuestionamientos. En febrero de 2025, Reuters informó que Patel estudiaba incorporar entrenadores de la UFC para reforzar las habilidades de defensa personal de los agentes. La agencia recogió entonces críticas de un exfuncionario del Departamento de Justicia que cuestionó recurrir a un aliado de Trump para ese propósito.

Un contrato sin competencia abierta genera dudas

El exintegrante del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI Rob D’Amico, quien también fue instructor de tácticas defensivas, cuestionó la decisión en declaraciones a MS NOW. “Esto no es más que Patel dándole a su amigo Dana White un contrato lucrativo”, afirmó, según el material publicado por ese medio.

El documento federal justifica la contratación directa por la experiencia especializada de la UFC y plantea que el acuerdo inicial permitiría preparar una futura licitación abierta. Sin embargo, el aviso no establece todavía el costo definitivo del contrato.

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