Exfuncionario de la CIA se declara culpable por fraude de $194 millones y lingotes de oro

Un exfuncionario de alto nivel de la CIA, David J. Rush, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico después de que las autoridades descubrieran una operación que, de acuerdo con los fiscales, permitió desviar cerca de $194 millones de fondos del gobierno de Estados Unidos.

CBS News detalló que Rush aceptó entregar al gobierno propiedades de lujo, vehículos, relojes y 298 lingotes de oro como parte de un acuerdo de culpabilidad. El Departamento de Justicia confirmó que el monto total defraudado asciende aproximadamente a $193.6 millones.

Inventó programas secretos para obtener millones

Según los documentos judiciales citados por el medio, Rush habría creado un supuesto programa clasificado para justificar el movimiento de aproximadamente $145 millones hacia una empresa que él controlaba.

El dinero terminó utilizándose para adquirir cuatro propiedades de lujo en Palm Beach y Hobe Sound, Florida. Los fiscales sostienen que el exfuncionario pretendía vender posteriormente algunos de esos inmuebles para obtener ganancias.

Pero el esquema no terminó ahí. De acuerdo con la acusación, Rush también habría inventado una supuesta actividad gubernamental confidencial para justificar la adquisición de lingotes de oro.

“Aunque las adquisiciones de bienes raíces y oro implicaron diferentes transacciones e intermediarios, fueron ejecuciones del mismo plan general”, señalaron los fiscales en el documento judicial citado por CBS.

FBI encontró oro, efectivo y relojes en su casa

La investigación tomó un giro importante el 19 de mayo de 2026, cuando agentes del FBI registraron la residencia de Rush en Virginia. En el operativo encontraron 298 lingotes de oro, cuyo valor aproximado era de $46 millones, además de unos $2.1 millones en efectivo, euros y numerosos relojes de lujo.

Rush también aceptó entregar cuatro propiedades, dos vehículos BMW y 30 relojes, entre otros activos. El acuerdo contempla además la confiscación de los bienes relacionados con el fraude.

El caso comenzó después de que la propia CIA detectara posibles delitos y remitiera la investigación al FBI, según informó el director de la agencia, John Ratcliffe. La fiscalía sostuvo que Rush aprovechó su posición y su acceso a información clasificada para construir una apariencia de autoridad que le permitiera ejecutar sus operaciones.

“Los empleados federales tienen la responsabilidad de servir al pueblo estadounidense, no a sí mismos”, declaró el fiscal general Todd Blanche al anunciar el acuerdo.

Rush, de 49 años, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de fraude electrónico. Su sentencia está programada para el 28 de enero de 2027.

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