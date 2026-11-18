La posibilidad de que Irán intente atacar territorio estadounidense con una bomba sucia o armas químicas ha encendido las alertas de seguridad en Washington, mientras la administración del presidente Donald Trump reconoce que investiga reportes de inteligencia, aunque sostiene que no existen amenazas creíbles de un ataque inminente.

Trump aseguró que su gobierno toma en serio la información sobre un posible complot iraní para utilizar materiales radiactivos o químicos contra funcionarios estadounidenses. Sin embargo, funcionarios de Seguridad Nacional han restado importancia a la posibilidad de que Teherán esté preparando una ofensiva inmediata dentro del país.

El reporte, divulgado inicialmente por CNN con base en información de siete funcionarios estadounidenses no identificados, señala que Irán estaría explorando posibles objetivos y ubicaciones en Estados Unidos, en un contexto de creciente tensión por la guerra que comenzó el 28 de febrero.

“Si lo hay, pagarán un precio como ningún país ha pagado jamás. Espero que no ocurra, pero nos lo tomamos muy en serio porque están locos”, declaró Trump el martes durante una visita a Filipinas, al ser cuestionado sobre la posibilidad de un atentado.

La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó que las autoridades mantienen vigilancia permanente, pero descartó que actualmente exista una amenaza confirmada. “Seguimos vigilantes, monitoreando todas y cada una de las posibles amenazas, pero en este momento no existen amenazas creíbles para la seguridad nacional”, señaló.

? BREAKING: President Trump announces that Iran is looking to use BIOWEAPONS and GAS because he locked them out of nuclear ? amid reports of aspirations for a DIRTY BOMB in DC



"If [they hit an American city] ? we'll WIPE THEM OUT." ?



"I give you my word. ABSOLUTELY."



This is? pic.twitter.com/jA7p1lERiz — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 19, 2026

Inteligencia advierte sobre mayores riesgos por la guerra

El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, advirtió ante legisladores que las amenazas vinculadas con Irán han aumentado tanto para estadounidenses en el extranjero como dentro del país. “Nuestras mujeres y hombres en el extranjero, nuestras mujeres y hombres aquí en los Estados Unidos, están bajo una mayor amenaza”, afirmó durante una audiencia de la Cámara de Representantes dedicada a evaluar los riesgos globales.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostuvo que el territorio estadounidense permanece seguro y calificó los supuestos planes iraníes como ambiciosos, pero no como una amenaza nueva. Durante la misma audiencia, Mullin respondió afirmativamente cuando el representante demócrata Al Green le preguntó si Irán no representaba una amenaza inminente de bomba sucia.

Expertos en seguridad consideran que Teherán podría recurrir a estrategias alternativas para presionar a Washington, especialmente ante el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, que ha agravado la crisis económica del país.

Brian Haggerty, exanalista de la CIA, señaló que Estados Unidos lleva décadas preocupado por la posibilidad de un ataque radiológico en una gran ciudad. Según explicó, Irán podría buscar alternativas como ciberataques, asesinatos o acciones de sabotaje para elevar el costo de la guerra sin desencadenar un enfrentamiento militar de mayor escala.

Q: Do you have any intelligence about the CNN report regarding the dirty bomb and Iran?



RUBIO: First of all, I had intelligence. It would be intelligence. It would be classified. These people that go around just talking about stuff. Let me tell you guys something. Some of your? pic.twitter.com/qBIhSByrf3 — Acyn (@Acyn) November 18, 2026

Irán intensifica ataques contra bases estadounidenses en el Golfo

La preocupación por posibles represalias también se intensificó después de que Irán atacara el miércoles la base aérea Ali Al-Salem, en Kuwait, y lanzara ofensivas contra objetivos en Bahréin, en una nueva escalada regional. Los ataques ocurrieron después de que fuerzas estadounidenses bombardearan el martes una plataforma de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

Teherán confirmó que sus drones atacaron sistemas de defensa Patriot y plataformas de lanzamiento de drones y misiles pertenecientes a fuerzas estadounidenses en Kuwait. Las autoridades de Bahréin y Kuwait informaron que repelieron las ofensivas.

Washington también ha reforzado las medidas de protección de sus instalaciones militares. A finales de septiembre, cinco hombres fueron arrestados por un presunto complot contra la base aérea británica de Fairford, donde estaban desplegados bombarderos estadounidenses B-1 que posteriormente fueron trasladados.

Además, 13 aeronaves estadounidenses estacionadas en RAF Mildenhall, en Reino Unido, fueron trasladadas a otras instalaciones europeas ante preocupaciones relacionadas con Irán.

La directora del Programa de Oriente Medio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Mona Yacoubian, advirtió que una guerra prolongada aumenta las posibilidades de ataques con drones, operaciones cibernéticas y asesinatos. “Una guerra prolongada aumenta las probabilidades de todo tipo de escalada: ciberataques, asesinatos, ataques con drones y otras capacidades asimétricas”, señaló.

No obstante, consideró improbable que Irán tenga actualmente la capacidad o intención de ejecutar un ataque con bomba sucia en territorio estadounidense.

Trump ha insistido en que el conflicto está “prácticamente terminado”, aunque mantiene abierta la posibilidad de reanudar operaciones militares a gran escala. La guerra, que se acerca a los nueve meses, continúa generando presión económica y elevando las preocupaciones de seguridad tanto en Estados Unidos como en Oriente Medio.

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